Restoranlar ve kafeler açıldı mı? Lokantalar, çay bahçeleri, restoranlar ve kafeler açık mı, saat kaçta açılıyor ve kapanıyor?

Restoranlar ve kafeler için müjdeli haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi. Erdoğan, kafeler, restoranlar, lokantalar ve pastaneler gibi yeme içme yerlerinin 1 Haziran itibarı ile açıldığını belirtti. Erdoğan'ın açıklaması ile kafeler ve restoranlar açıldı mı sorusu yanıt buldu. Erdoğan'ın açıklamasının ardından İçişleri Bakanlığı genelgesi yayınlandı ve restoranlar, kafeler, pastaneler ve lokantaların açılış kapanış saatleri belli oldu.

RESTORANLAR VE KAFELER KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine göre, restoranlar ve kafeler, hafta içi ve hafta sonu açık olacak. Buna karşın, hafta içi ve hafta sonu restoranlar ile kafelerin açılış kapanış saatleri farklılık gösterecek. Peki, restoranlar ve kafeler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık?

İşte, detaylar;