Restoranlar ve kafeler açıldı mı? Lokantalar, çay bahçeleri, restoranlar ve kafeler açık mı, saat kaçta açılıyor ve kapanıyor?

Restoranlar ve kafeler için müjdeli haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi. Erdoğan, kafeler, restoranlar, lokantalar ve pastaneler gibi yeme içme yerlerinin 1 Haziran itibarı ile açıldığını belirtti. Erdoğan'ın açıklaması ile kafeler ve restoranlar açıldı mı sorusu yanıt buldu. Erdoğan'ın açıklamasının ardından İçişleri Bakanlığı genelgesi yayınlandı ve restoranlar, kafeler, pastaneler ve lokantaların açılış kapanış saatleri belli oldu.
İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine göre, restoranlar ve kafeler, hafta içi ve hafta sonu açık olacak. Buna karşın, hafta içi ve hafta sonu restoranlar ile kafelerin açılış kapanış saatleri farklılık gösterecek. Peki, restoranlar ve kafeler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık?
İşte, detaylar;
Yeme-içme yerleri (restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi);
Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen tüm kurallara uyulması, masalar arasında her yönden 2 metre, yan yana sandalyeler arasında 60 cm mesafe bırakılması,
Aynı anda aynı masada açık alanlarında üç, kapalı alanlarında ise ikiden fazla müşteri kabul edilmemesi kaydıyla,
Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günlerinde 07.00-21.00 saatleri arasında masada servis, gel-al ve paket servis, 21.00 - 24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis,
Pazar günleri ise 07.00 - 24.00 saatleri arasında sadece paket servis, şeklinde faaliyet gösterebileceklerdir.
14 Nisan 2021 tarihinden bu yana faaliyetlerine ara verilmiş durumda olan;
Faaliyet alanında bulunan iş yerleri;
Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde her bir iş kolu/faaliyet alanı için ayrı ayrı belirlenen kurallara eksiksiz uyulması,
Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi, çay ocağı gibi yerlerde herhangi bir şekilde oyun (kağıt-okey, tavla dahil) oynanmaması, aynı anda aynı masada açık alanlarında üç, kapalı alanlarında ise ikiden fazla müşteri kabul edilmemesi,
Sinema salonlarında % 50 kapasite (bir koltuk dolu bir koltuk boş) sınırına uyulması,
kaydıyla 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren (Pazar günleri hariç) 07.00 - 21.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceklerdir.
Öte yandan kapalı yüzme havuzları, hamamlar, saunalar ve masaj salonları, nargile salonu/kafeleri ile gazino, taverna, birahane gibi iş yerlerinin faaliyetlerine yeni bir karar alınıncaya kadar ara verilmesine devam edilecektir.