Şanlıurfa Halk Sağlığı binasında yangın

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde halk sağlığı binasında yangın çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı binada mutfakta alevler yükseldi. Personellerin yangını fark etmesiyle durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken herhangi bir patlamaya karşı bina boşaltıldı. Ekiplerin başlattığı yangın söndürme çalışması sonucunda mutfakta çıkan yangın kontrol altına alındı. Çıkan yangında şans eseri herhangi bir yaralama olmazken maddi hasar meydana geldi.