Şanlıurfa'da İlkokul öğrencileri ders başı yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni normalleşme sürecini açıklamasıyla birlikte ilkokullarda ders zili çaldı. Şanlıurfa'da ders zilinin çalmasıyla birlikte öğrenciler okullarına koştu.

Okullar sosyal mesafe kurallarına uygun olarak yeniden düzenlenirken, çocuklar için sınıflar tek kişilik oturma düzeninde yeniden planlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarda yüz yüze eğitime bugünden itibaren haftanın 5 günü tam zamanlı olarak başlanacak.

TELAFİ EĞİTİMLERİ İSTEĞE BAĞLI YAPILACAK

Türkiye genelinde öğrenciler, 2 Temmuz'a kadar okullardaki telafi programına isteğe bağlı olarak katılabilecek.2020-2021 eğitim-öğretim yılı karneleri okullarda 18 Haziran'da dağıtılacak. İsteyen öğrencilere telafi programı için okullar 2 Temmuz'a kadar açık olacak.