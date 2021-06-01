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Giriş Tarihi: 1.6.2021 10:34

'da İlkokul öğrencileri ders başı yaptı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa'da İlkokul öğrencileri ders başı yaptı

'da uzun bir aradan sonra İlkokul öğrencileri için yüz yüze eğitim bugün itibarıyla başladı. Şanlıurfa’da ilkokul öğrencileri, yeni normalleşme süreciyle birlikte okullarına giderek, ders başı yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni normalleşme sürecini açıklamasıyla birlikte ilkokullarda ders zili çaldı. Şanlıurfa'da ders zilinin çalmasıyla birlikte öğrenciler okullarına koştu.

Okullar sosyal mesafe kurallarına uygun olarak yeniden düzenlenirken, çocuklar için sınıflar tek kişilik oturma düzeninde yeniden planlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarda yüz yüze eğitime bugünden itibaren haftanın 5 günü tam zamanlı olarak başlanacak.

TELAFİ EĞİTİMLERİ İSTEĞE BAĞLI YAPILACAK

Türkiye genelinde öğrenciler, 2 Temmuz'a kadar okullardaki telafi programına isteğe bağlı olarak katılabilecek.2020-2021 eğitim-öğretim yılı karneleri okullarda 18 Haziran'da dağıtılacak. İsteyen öğrencilere telafi programı için okullar 2 Temmuz'a kadar açık olacak.

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Şanlıurfa'da İlkokul öğrencileri ders başı yaptı
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