Şanlıurfa'da silahlı kavga: 2 ölü

Şanlıurfa'nın Akçakale İlçesine bağlı Mil kırsal mahallesinde yaşanan kavga, akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle silahların kullanıldığı kavgada 4 kişi yaralandı. Çevrede bulunanlar tarafından olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan ikisi Akçakale Devlet Hastanesine kaldırılırken ikisi Eyyübiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan F.K. ve A.K. kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri kırsal mahalleyi abluka altına alırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.