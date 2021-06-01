Şezlonglar 1.5 metre mesafeli olarak sahillerde yerini aldı

Antalya'da yeni normalleşme sürecinin ilk gününde denize girmek isteyenler Konyaaltı sahilini tercih etti. İşletmeler, korona virüs tedbirleri kapsamında plajdaki şezlonglar arasına 1.5 metre mesafe bırakarak müşterilerini ağırladı. İşletmelerin yanı sıra şemsiyelerini açıp, sahilde eğlenceli vakit geçirmek isteyenlerin plajda bazı bölümlerde yoğunluk oluşturduğu gözlendi.

Sahile gelen vatandaşlardan bazıları serin suyun keyfini çıkardı. Bazı müşteriler ise kumsalda güneşlenmeyi tercih etti. Vatandaşların açıklanan yeni normalleşme kararlarından oldukça memnun olduğu görüldü. Alınan karardan memnun olanlar ise Erik Dalı eşliğinde oyun havası oynadı.