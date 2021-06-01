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Giriş Tarihi: 1.6.2021 16:37 Son Güncelleme: 1.6.2021 16:38

Şezlonglar 1.5 metre mesafeli olarak sahillerde yerini aldı

İHA
Şezlonglar 1.5 metre mesafeli olarak sahillerde yerini aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarının ardından dünyaca ünlü Konyaatlı sahilinde plaj işletmecileri aylar sonra müşterilerine kapılarını açtı. 1.5 metre mesafeli olarak hizmet verilen sahil adeta insan akınına uğradı. Alınan kararlardan memnun olan bazı tatilciler, ‘Erik Dalı’ eşliğinde oyun oynayarak sahil keyfini çıkardı.

Antalya'da yeni normalleşme sürecinin ilk gününde denize girmek isteyenler Konyaaltı sahilini tercih etti. İşletmeler, korona virüs tedbirleri kapsamında plajdaki şezlonglar arasına 1.5 metre mesafe bırakarak müşterilerini ağırladı. İşletmelerin yanı sıra şemsiyelerini açıp, sahilde eğlenceli vakit geçirmek isteyenlerin plajda bazı bölümlerde yoğunluk oluşturduğu gözlendi.

Sahile gelen vatandaşlardan bazıları serin suyun keyfini çıkardı. Bazı müşteriler ise kumsalda güneşlenmeyi tercih etti. Vatandaşların açıklanan yeni normalleşme kararlarından oldukça memnun olduğu görüldü. Alınan karardan memnun olanlar ise Erik Dalı eşliğinde oyun havası oynadı.

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Şezlonglar 1.5 metre mesafeli olarak sahillerde yerini aldı
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