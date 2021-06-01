Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Silah zoruyla senet imzalatan 4 kişi tutuklandı
Giriş Tarihi: 1.6.2021 22:31

Silah zoruyla senet imzalatan 4 kişi tutuklandı

DHA
Silah zoruyla senet imzalatan 4 kişi tutuklandı

'nın ilçesinde, silah zoruyla bir kişiye zorla senet imzalatıp darbeden 6 şüpheli polis operasyonuyla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i kadın 4 kişi tutuklandı

Olay, 28 Mayıs Cumartesi günü Turgutlu ilçesinde meydana geldi. M.B., iddiaya göre Kübra T. (22), Rıdvan K. (30), Fatih D. (30), Barış K. (23) ve 2 şüpheli ile birlikte silah zoruyla ovaya götürüldü. Burada darbedilen M.B.'ye zorla senet imzalatan şüpheliler, ardından serbest bıraktı. Olayın ardından Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giden M.B., 6 şüpheli hakkında suç duyurusunda bulundu.

Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri, yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda adreslerde yapılan aramada uyuşturucu ve silah ele geçirilirken, 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve üzerinden uyuşturucu madde çıkan Kübra T., 'Uyuşturucu ticarete yapma', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma','Nitelikli yağma', Rıdvan K., Fatih D. ve Barış K. ise 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma', 'Nitelikli yağma' gibi suçlardan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, ismi öğrenilemeyen diğer iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Silah zoruyla senet imzalatan 4 kişi tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA