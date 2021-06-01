Giriş Tarihi: 1.6.2021 21:11

Sinemalar ne zaman açılacak? Kabine kararlarına göre konserler, sinemalar açık mı?

Tüm Türkiye, bugün başlayan normalleşme sürecine odaklandı. Başta işletmelerin faaliyet durumu olmak üzere birçok soru, Kabine Toplantısı ile netlik kazandı ve alınan kararlar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamuoyu ile paylaşıldı. Kabine kararları sonrası, sinemalar, konserler ve tiyatroların durumu da merak konusu oldu. Salgının erken dönemlerinde alınan kararlar ile sinemalar, konserler ve tiyatrolar, Kovid-19 önlemleri kapsamında bir süredir faaliyetlerine ara vermişti. Yeni kararlara göre, konserler ne zaman başlayacak? Tiyatrolar ve sinemalar açıldı mı, 1 Haziran'da açılacak mı? Aşağıda, merak edilen detaylar yer alıyor.

Dün gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrası normalleşme süreci başladı. Kabine toplantısı kararlarının açıklanmasıyla birlikte pek çok konu da araştırılmaya başlandı. Merak edilne konular arasında, sinemalar ne zaman açılacak sorusu da yer alıyor. Yayımlanan önceki genelgeler kapsamında bir süredir sinemalar, tiyatrolar ve konserler kısıtlanmıştı. Kabine Toplantısı ile beraber sinemalar, tiyatrolar ve konserler için de kararların alınması bekleniyor. Alınan son kararlara göre, konseler ne zaman başlayacak? Tiyatrolar ve sinemalar açık mı, 1 Haziran sonrası ne zaman açılacak? Aşağıda, kabine kararları ve merak edilen soruların yanıtı yer alıyor.

SİNEMALAR VE TİYATROLAR NE ZAMAN AÇILACAK? Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanan 31 Mayıs 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde ele alındı. Haziran ayı boyunca uygulanacak olan kademeli normalleşme sürecinin ikinci etabı kapsamında normalleşme tedbirlerinin 1 Haziran 2021 Salı günü saat 05.00'ten itibaren hayata geçirilmesine karar verildi. İçişleri Bakanlığı genelgesine göre 14 Nisan 2021 tarihinden bu yana faaliyetlerine ara verilmiş durumda olan; Sinema salonları,

Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler,

İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları,

Halı sahalar, spor salonları, açık yüzme havuzları,

Lunaparklar ve tematik parkları,

Faaliyet alanında bulunan iş yerleri; Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde her bir iş kolu/faaliyet alanı için ayrı ayrı belirlenen kurallara eksiksiz uyulması,

Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi, çay ocağı gibi yerlerde herhangi bir şekilde oyun (kağıt-okey, tavla dahil) oynanmaması, aynı anda aynı masada açık alanlarında üç, kapalı alanlarında ise ikiden fazla müşteri kabul edilmemesi,

Sinema salonlarında % 50 kapasite (bir koltuk dolu bir koltuk boş) sınırına uyulması,

kaydıyla 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren (Pazar günleri hariç) 07.00 - 21.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecekler.