Sır cinayeti kameralar çözecek

Ankara'da, yalnız yaşadığı evinde başından tek el ateş edilerek vurulmuş halde ölü bulunan Tuğçe Mutlu'nun (27), cinayetinin aydınlatılması için çalışmalar devam ediyor. Bir yıl önce evlenen ve 9 aydır eşinden ayrı yalnız yaşadığı öğrenilen Mutlu'nun evinden kötü kokuların gelmesi üzerine komşuları polise haber vermişti. Kapıyı çilingir yardımı ile açan emniyet güçleri, 27 yaşındaki kadının çıplak vaziyette başından vurulmuş çürümeye başlamış cansız bedeni ile karşılaştı. Evdeki eşyaların dağınık olduğunu ve suç aleti silahın evde olmadığını belirleyen Olay Yeri İnceleme ekipleri, ayrıca bir miktar uyuşturucu madde tespit etti. Mutlu'nun günübirlik evi, 3 aylık parasını peşin ödeyerek kiraladığı ortaya çıktı. Aksaray'da yaşayan eşine Mutlu'nun ölüm haberi verildi. Uyuşturucu bağımlısı olan genç kadının, sahtecilik ve uyuşturucudan 11 suç kaydının olduğu da öğrenildi.Cinayet Büro Amirliği ekipleri evin çevresinde bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Tuğçe'nin en son görüştüğü kişi ya da kişilerin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Genç kadının cenazesi ise Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.