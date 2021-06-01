Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Şırnak'ta korkutan deprem! Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi
Giriş Tarihi: 2.6.2021 02:08

'ta korkutan deprem! ve AFAD son depremler listesi

Şırnak'ta korkutan deprem! Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

'ta korkutan deprem! AFAD ve , 'de ve bölgemizde yaşanan depremlere ilişkin detayları paylaşıyor. Son olarak, Şırnak'ta 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 5 kilometre olarak açıklanırken, herhangi bir can ya da mal kaybı bildirilmedi. Aşağıda, ve AFAD son depremler listesi detaylı olarak yer almaktadır.

AFAD'ın paylaştığı son dakika bilgisine göre Şırnak'ta 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 2020-2021 yıllarında Ege Denizi ve Doğu Anadolu'daki sismik hareketlilik deprem uzmanlarının dikkatini çekerken, bölgede yaşanan şiddetli depremlerin bazıları Elazığ ve İzmir'i de vurmuş ve çok sayıda vatandaş hayatını kaybetmişti. Yaşanan depremler sonrası artan deprem bilinci nedeniyle bölgemizdeki ve çevre ülkelerdeki son depremler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Aşağıda, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile 2 Haziran tarihinde yaşanan depremlere ilişkin detaylar yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

ARKADAŞINA GÖNDER
Şırnak'ta korkutan deprem! Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA