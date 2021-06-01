Şırnak'ta korkutan deprem! Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

AFAD'ın paylaştığı son dakika bilgisine göre Şırnak'ta 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 2020-2021 yıllarında Ege Denizi ve Doğu Anadolu'daki sismik hareketlilik deprem uzmanlarının dikkatini çekerken, bölgede yaşanan şiddetli depremlerin bazıları Elazığ ve İzmir'i de vurmuş ve çok sayıda vatandaş hayatını kaybetmişti. Yaşanan depremler sonrası artan deprem bilinci nedeniyle bölgemizdeki ve çevre ülkelerdeki son depremler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Aşağıda, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile 2 Haziran tarihinde yaşanan depremlere ilişkin detaylar yer alıyor.