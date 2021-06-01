Son dakika: Arzu’nun katili hakim karşısına çıktı!

Arzu Aygün'ün katıl zanlısı Muharrem Coşkun mahkemede verdiği ifadesinde, "Arzu ile 7 aylık bir arkadaşlığımız var. Kendisi ile imam nikâhı kıymıştık. Olay gününden bir gün önce telefonla görüştük. Olay günü evine gittim. Beraber kahvaltı yaptık. Serkan diye birinden alacağı vardı. Onu almaya gittik. O sırada otomobilde tartışmaya başladık. Bana argo kelimeler kullanmaya başladı. Arzu otomobilin ön sağ koltuğunda oturuyordu. Ben de arka koltukta oturuyordum. Şoför olduğum için lazım olur diye otomobilde silahım vardı. Silah elimde ben doldur boşalt yapıyordum. Bana 'Sen adam olsaydın bana sahip çıkardın' dedi. O sırada silah bir el ateş aldı. Arkadan başına isabet etti. Aracın içinde kanlar içinde görünce ne yapacağımı bilemedim ve Terme'ye doğru yola çıktım. Terme'de sahile cesedi bıraktık. Otomobilin içinde bulunan çantada telefonu vardı. Yakınları yaşadığını sansın diye mesajlar attığım doğrudur." dedi. Maktülün annesi semine Aygün katilin yüzüne bakarak, "Sen benim kızımı bir gün öldürdün ama ben o ğündren sonra her ğün oluyorum. Dünyamızı kararttın. senin sokaklarda işin yok en ağır cezayı almalısın ki biz im de acımız hafiflesin diye bağırdı. Aygün'ün kızı Nazlı Sema Şahin ise annesi öldükten sonra da katil zanlısının kendisine mesajlar atarak para istediğini annesinin ölümünü saklığını ve şikayetçi olduğunu söyledi. Karar karar duruşması 17 Haziran'da yapılıcak.

NE OLMUŞTU?

17 Aralık 2020 günü, evli ve 2 çocuk annesi olan Arzu Aygün sevgilisi Muharrem Coşkun ile birlikte Samsun'daki evinden otomobil ile ayrıldı. Kızı, annesi Arzu Aygün'den uzun bir süre haber alamayınca dedesi ile birlikte 24 Aralık'ta polise kayıp başvurusunda bulundu.

Aile ayrıca aTV'de yayınlanan Müge Anlı'nın sunduğu programa katılarak kızlarının izinin sürülmesini istedi. 3 gün süren yayında suçlamaların yöneltildiği Muharrem Coşkun, gözaltına alındı.