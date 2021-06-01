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Giriş Tarihi: 1.6.2021 08:13 Son Güncelleme: 1.6.2021 08:15

Yeni genelge ile Spor salonları açıldı mı? 1 Haziran normalleşme kararları ile fitness merkezleri ve spor salonları ne zaman açılacak?

Yeni genelge ile Spor salonları açıldı mı? 1 Haziran normalleşme kararları ile fitness merkezleri ve spor salonları ne zaman açılacak?

Ülkemizde kademeli normalleşme süreci devam ederken, gözler bugün yapılacak olan Kabine Toplantısı’na çevrildi. Toplantının ardından kameralar karşısına geçerek alınan kararları kamuoyuyla paylaşacak. Bilindiği gibi, Kovid-19 önlemleri kapsamında spor salonlarının faaliyetleri geçici olarak sonlandırılmıştı. Peki, ? , 1 Haziran'dan sonra açık mı? İşte detaylar;

Spor salonları ne zaman açılacak sorusu binlerce vatandaşın gündeminde yer alıyor. Bilindiği üzere, 17 Mayıs ila 1 Haziran tarihleri arasında kademeli normalleşme süreci uygulanıyor. Bugün gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'nın ardından ise pek çok kısıtlamanın hafifletilmesi ön görülüyor. Peki, spor salonlarının açılacağı tarih belli oldu mu? Spor salonları 1 Haziran'da açılacak mı? İşte detaylar...

SPOR SALONLARI AÇILACAK MI?

Normalleşmenin ikinci aşamasında AVM'ler, berberler, kuaförler, spor salonları ile sinema salonlarının da açılması planlanıyor.

Dolayısı ile spor salonlarının 1 Haziran sonrası açılması bekleniyor. İlerleyen günlerde konuyla ilgili resmi açıklamaların yapılması ön görülüyor.

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Yeni genelge ile Spor salonları açıldı mı? 1 Haziran normalleşme kararları ile fitness merkezleri ve spor salonları ne zaman açılacak?
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