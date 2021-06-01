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Giriş Tarihi: 1.6.2021 18:28 Son Güncelleme: 1.6.2021 18:28

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Sular ne zaman gelecek? İSKİ ile İstanbul’da sular saat kaçta gelecek? - 1 Haziran 2021 İstanbul su kesintisi

() tarafından yapılan son dakika duyurusuyla Sultanbeyli, Tuzla, Pendik, Kartal, Maltepe, Adalar ve Ümraniye ilçelerinin tamamında Sancaktepe ve Üsküdar ilçelerinde ise bazı mahallelerde su kesintisi uygulanacağı duyurulmuştu. 1 Haziran 2021 Salı günü saat 09:00 itibariyle uygulanan kesintisinin ne zaman sona ereceğini merak eden İstanbullular, İSKİ ile ve İstanbul’da sular saat kaçta gelecek? Şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarına devam ediyor. Merak edilen sular ne zaman gelecek ve İstanbul’da sular saat kaçta gelecek? Sorularının yanıtları ve tüm son dakika detayları.

"Sular ne zaman gelecek" ve İstanbul'da sular saat kaçta gelecek? şeklindeki sorula İstanbul'un Sultanbeyli, Tuzla, Pendik, Kartal, Maltepe, Adalar ve Ümraniye ilçeleriyle Sancaktepe ve Üsküdar ilçelerinin bazı mahallelerinde yaşayan İstanbullular tarafından sabah saatlerinden bu yana merak edilerek araştırılıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından duyurulan ve sabah saat 09:00'dan bu yana kesinti uygulanan söz konusu ilçelerde yaşayanlar suların verilmeye başlanacağı saati öğrenmek isteyerek yoğun olarak Sular ne zaman gelecek ve "İstanbul'da sular saat kaçta gelecek?" soruları üzerinden bilgi sahibi olmaya çalışıyor.

SULAR NE ZAMAN GELECEK - İSTANBUL'DA SULAR SAAT KAÇTA GELECEK?

İSKİ ile İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusunun yanıtları ve kesintinin nedenine ilişkin detaylar şöyle;

İSTANBUL'DA SULAR NEDEN KESİLDİ?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından 13 saat sürecek olan su kesintisine ilişkin yapılan resmi açıklama şu şekilde;

  • Ömerli İçme Suyu Arıtma Tesislerinde yeni inşa edilen depoların devreye alınması maksadıyla; 1 Haziran 2021 Salı günü 09.00 ile 22.00 saatleri arasında 13 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir.

  • Sultanbeyli, Tuzla, Pendik, Kartal, Maltepe, Adalar ve Ümraniye ilçelerinin tamamı.

  • Sancaktepe ve Üsküdar İlçelerinde: Ferah, K.Çamlıca, Kısıklı, Kirazlıtepe, Burhaniye, Mehmet Akif Ersoy, Yavuztürk, Küplüce, Kuleli, Bahçelievler, Güzeltepe, Kandilli, Abdurrahmangazi, Osmangazi, Veysel Karani, Akpınar, Fatih ve Eyüp Sultan Mahalleleri.

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Sular ne zaman gelecek? İSKİ ile İstanbul’da sular saat kaçta gelecek? - 1 Haziran 2021 İstanbul su kesintisi
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