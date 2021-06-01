"Sular ne zaman gelecek" ve İstanbul'da sular saat kaçta gelecek? şeklindeki sorula İstanbul'un Sultanbeyli, Tuzla, Pendik, Kartal, Maltepe, Adalar ve Ümraniye ilçeleriyle Sancaktepe ve Üsküdar ilçelerinin bazı mahallelerinde yaşayan İstanbullular tarafından sabah saatlerinden bu yana merak edilerek araştırılıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından duyurulan ve sabah saat 09:00'dan bu yana kesinti uygulanan söz konusu ilçelerde yaşayanlar suların verilmeye başlanacağı saati öğrenmek isteyerek yoğun olarak Sular ne zaman gelecek ve "İstanbul'da sular saat kaçta gelecek?" soruları üzerinden bilgi sahibi olmaya çalışıyor.

SULAR NE ZAMAN GELECEK - İSTANBUL'DA SULAR SAAT KAÇTA GELECEK?

İSKİ ile İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusunun yanıtları ve kesintinin nedenine ilişkin detaylar şöyle;