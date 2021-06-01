Tacizciyi kadın kıyafeti giydirip sokakta dövdü

İstanbul Pendik'te, iddialara göre Metin T., geçtiğimiz günlerde, Tuğba O.'yu evinin çevresine gelerek rahatsız etti. Bunu öğrenen kadının kocası Ercan O. eşine Metin T.'yi arattırdı ve Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki evlerine çağırdı. Ercan O., eve gelen Metin T.'yi önce sopayla dövdü ardından sütyen ve etek giydirdi. Ercan O. daha sonra elindeki sopayla Metin T.'yi döve döve karakola götürerek teslim etti. Metin T. ve Ercan O. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Metin T. savcılıktan serbest bırakılırken sokakta onu darp eden Ercan O. da mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. DHA