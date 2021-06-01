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Giriş Tarihi: 1.6.2021 10:32

Tefecilere operasyon: 9 tutuklama

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Tefecilere operasyon: 9 tutuklama

’da, faizle para vererek 68 kişiden 10 milyon 350 TL haksız kazanç elde ettikleri belirlenen şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheliden 9’u cezaevine konuldu.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Mali Büro Amirliği ekipleri, kentte 68 kişiye faiz karşılığı para vererek 10 milyon 350 bin lira haksız kazanç sağlayan şebekeyi çökertmek için harekete geçti.. 28 Mayıs'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi ve 21 kişi gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 5 milyon 730 bin TL tutarında 12 senet, 9 çek ve senet fotokopisi, 2 araç satış sözleşmesi, ruhsatsız 5 pompalı tüfek, 2 tabanca, 1 kurusıkı tabanca, tefecilikten elde edildiği değerlendirilen 54 bin 150 TL, 2 pos cihazı, farklı kişilere ait 12 kredi kartı ile gümrük kaçağı 56 cep telefonu ele geçirildi.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklanırken, 6'sına ise adli kontrol şartı uygulandı.

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Tefecilere operasyon: 9 tutuklama
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