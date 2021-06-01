TEM savaş alanına döndü

TEM Otoyolu üzeri İzmit ilçesi İstanbul istikametinde, saat 04.45 sularında yaşanan trafik kazasında, giyim malzemesi yüklü bir TIR, bilinmeyen bir nedenden dolayı kontrolden çıkarak, yol üzerinde yan döndü. Hemen arkasından gelen ve yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda duramayan bir yolcu otobüsü de TIR'a çarptı.Oluşan zincirleme trafik kazasına çok sayıda araç karıştı. İlk belirlemelere göre kazada 24 araç ağır hasar görürken, 20 kişi de yaralandı. Birbiri ardına meydana gelen kazaları gören bölge sakinleri ile kazaya karışanların art arda yaptığı ihbarlar üzerine olay yerine kısa sürede çok sayıda polis, 112 ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralanan 20 kişi, ilk müdahalelerin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluşurken TEM Otoyolu İstanbul istikameti trafiğe kapandı. Araçların olay yerinden kaldırılması amacıyla kaza yerine özel kurtarıcılar çağrıldı. Kazaya karışan araçlar ile yola saçılan malzemelerin kaldırılması için başlatılan çalışmalar 8 saat devam etti. Hastaneye kaldırılan yaralıların tedavileri devam ederken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.