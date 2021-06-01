Tokat’ta yüz yüze eğitim heyecanı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 31 Mayıs pazartesi günü akşamı Kabine toplantısı sonrası açıkladığı 1 Haziran Normalleşme adımlarının ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da bir açıklama yaparak "Yarın itibarıyla ilkokul öğrencilerimiz, 7 Haziran Pazartesi itibarıyla ortaokul ve lise öğrencilerimiz için haftada iki gün yüz yüze eğitime başlıyoruz." dedi. Milli Eğitim Bakanlığı, köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarda yüz yüze eğitime haftanın 5 günü tam zamanlı olarak başlanacağını bildirdi.

Zorlu pandemi sürecinde aşı uygulamaları tam gaz devam ederken okullar da alınan son kararla yeniden açılmış oldu. Tokat İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, yüz yüze eğitimin başladığı okullarla ilgili Tokat ve ilçelerdeki tabloyu paylaşarak "Tokat'ın nüfusu 6 binden az olan Başçiftlik, Artova, Almus, Sulusaray, Yeşilyurt ve Pazar ilçelerinde tüm okullar; anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liseler 5 gün tam yüz yüze eğitime başlamış oldu. Yine Merkez ile Reşadiye, Niksar, Erbaa, Turhal ve Zile ilçelerinde köy beldelerde 5 gün boyunca yüz yüze eğitim yapılacak. Tokat Merkezdeki merkez okullar ile büyük ilçelerdeki merkez okullarda ilkokullar haftada 2 gün yüz yüze eğitime başlarken ortaokullar ve liseler 7 Haziran itibariyle yüz yüze eğitime başlamış olacak. Köy, belde ve kasabalarda ise 5 gün boyunca yüz yüze eğitim verilecek." diye konuştu.

"OKULLARIMIZ SOKAKTAN DAHA GÜVENLİ"

Tokat İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, okula gönderme zorunluluğu olmadığını hatırlatarak öğrenci ve velilere de mesaj verdi. Küçükali, "Allah bu virüs salgınından biran önce kurtulmayı nasip etsin. Tüm tedbirlerimizi aldık. Okullarımıza maske ve dezenfektanlarımızı gönderdik. Çocuklarımızın eksik kalan kazanımlarını tamamlayacağız. Aynı zamanda çocuklarımız arkadaşlarını görsün, evden dışarı çıksın, hareket etsin. Öğretmeni ve akranlarıyla konuşsun, gülsün, eğlensin, psikolojik olarak rahatlasın diye açıyoruz okulları. Okulun önemi ve anlamı sanılandan çok daha yüksek. Okullarımız sokaklardan daha güvenli. Velilerimiz çocuklarını rahatlıkla okullarına gönderebilirler. Eğitim camiamıza kolaylıklar ve başarılar diliyorum" dedi.

Öğrenciler 2 Temmuz tarihine kadar eğitim-öğretim görecek.