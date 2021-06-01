Türkiye-Bulgaristan sınırına ‘Yeşil Gelecek’ ormanı

Sınır ötesi İş Birliği ile Türkiye ve Bulgaristan sınırında 40'ar dönümlük alanlarda "Yeşil Gelecek" ormanı oluşturuldu. Edirne Orman İşletme Müdürü İhsan Ceylan, projeyi Bulgaristan Sliven Orman Bölge Müdürlüğü ile yürüttüklerini söyledi. Sınıra yakın biyotik ve abiyotik ormanlarda son yıllarda kurumalar gözlendiğini belirten Ceylan, "Proje ile kurumaların önüne geçerek sürdürülebilir orman kurmayı amaçladık. 40 yıl önce yağan yağmurun çeyreği düştü. Bu nedenle sınır bölgelerindeki Karaçam ağaçlarında yoğun bir kuruma tespit ettik" dedi. İÜ Cerrahpaşa Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ender Makineci de projeye öğretim üyeleri Vedat Beşkardeş ve Serhun Sağlam ile bilimsel destek verdiklerini anlattı. Bulgaristan'la eşgüdümlü olarak çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Makineci, sınır ormanlarındaki kurumalarla ilgili meteoroloji istasyonlarıyla iklim analizleri yapıldığını söyledi.