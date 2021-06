Ülkenin safir kolyesi: Van Gölü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Van Büyükşehir Belediyesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Edremit Belediyesi ve Doğu Anadolu Kalkılma Ajansı tarafından Van Gölü Havza Koruma Eylem Planı ve Uygulama Programı kapsamında bir otelde düzenlenen 'Van Gölü Sempozyumu'na onur konuğu olarak katıldı. Burada bir konuşma yapan Emine Erdoğan, kökleri milattan önceye uzanan Van'da bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, "Van'a gelmek, bir hazine sandığının kapağını açmak gibi. Tarih arayana tarih, kültür arayana kültür sunuyor. Gastronomi meraklısına lezzet, doğaya hasret kalana ise taze nefes veriyor. Hoşap Kalesi, Meher Kapı, Peri Bacaları, Muradiye Şelalesi gibi harikalar saymakla bitmez. Van, birlikte yaşama kültürünün engin tecrübesine sahiptir. Şehri çevreleyen kaleler, camiler, havralar ve kiliseler bunun göstergesidir. Bugün de çevre dostlarıyla Van Gölü için buradayız. Bizi bir araya getiren şey, tabiata olan sevdamızdır." diye konuştu.

SU ALTINDA KEŞFEDİLMEYİ BEKLEYEN BİR TARİH VARDIR

NASA'nın geçtiğimiz günlerde dünyanın uzaydan çekilmiş fotoğraflarıyla ilgili bir yarışma düzenlediğini hatırlatan Erdoğan, "Van Gölü, tüm dünyadan gelen oylarla bu yarışmada birinci oldu. Tabii, hepimiz için büyük bir sevinç vesilesiydi. Bizim ülkemiz, doğudan batıya, kuzeyden güneye, insana cenneti hatırlatan sayısız doğal güzelliğe sahip. Her birini, değerini anlayarak korumak, hepimizin asli görevi. Van Gölümüz, dünyanın en büyük tuzlu ve sodalı gölüdür. Göl diyoruz ama adeta bir denizdir. Büyüklüğü, Marmara Denizi'nin üçte biri kadar. Anadolu'nun doğusunda, bakan herkesi mest eden mavi bir şölendir. Kapalı bir havza olmasıyla da, dünyada eşsiz bir konuma sahip. Muhteşem bir ekosistemi var. Van Gölü, endemik bir tür olan inci kefali ve mercan balığının yegâne yuvasıdır. Su altında keşfedilmeyi bekleyen bir tarih vardır. Mimari kalıntılar, Selçuklu mezar taşları ve derinlerde saklı, nice hikâye, gölün sularına karışmış" ifadelerini kullandı.

VAN GÖLÜ ÜLKEMİZİN GERDANINDA PARLAYAN BİR SAFİRDİR

Erdoğan konuşmasının devamında, Van Gölü'nün ülkemizin gerdanında safir bir kolye gibi parladığını söyledi. Erdoğan, "Bu kıymetimizi korumak için, 2019'da bir çalışma başlatıldı. Kurumlarımızın işbirliği ile Van Gölü'nü Koruma Eylem Planı ve Uygulama Programı hazırlandı. Bu girişimin, kayda değer sonuçlar vermesini umut ediyorum. Bu kapsamda, gölün dip temizliği yapılacak. Atık-su yönetimi sağlanacak. İlaveten, entegre katı atık yönetimi oluşturulacak. Bu eylem planıyla Van Gölü inşallah layıkıyla korunacak. Van Gölü elbette sadece Van'ı ilgilendirmiyor. Bitlis ve havzadaki il ve ilçeleri, kasaba ve köyleri de ilgilendiriyor. Tabii, eğitim çalışmaları da üzerinde hassasiyetle durulması gereken bir husus. Çocuklarımıza, çevre konulu eğitimler verilecek inşallah. Meseleyi onlara doğru anlatabilirsek, Van Gölü etrafında zaten esaslı bir koruma kalkanı oluşacağını düşünüyorum. İnşallah, Bakanlığımızın, belediyelerimizin ve bilim insanlarımızın ortak çabasıyla Van Gölümüz sürekli iyileşecek."

YERYÜZÜ TUVALİNE ÇİZİLMİŞ TABİAT RESMİNDEN DAHA YÜKSEK BİR SANAT YOK

Yeryüzü tuvaline çizilmiş tabiat resminden daha yüksek bir sanat olmadığını ifade eden Emine Erdoğan, "Fakat maalesef, insan kaynaklı sebeplerle, bu tabloyu meydana getiren güzellikler yavaş yavaş siliniyor. Mesela, Çad Gölü kuruyor ve hasta yatağında son nefesini veriyor. Son 50 yılda büyüklüğünün yüzde 90'ını kaybetti. Ne kadar acı değil mi? Kuruyan göller, ırmaklar, dereler, insanlığın kaldırdığı en hüzünlü cenazelerdir. Yeryüzü sularının kuruyan her damlası, yıkılan bir yuva demektir. Çünkü ekosistem çökünce, yurtsuz kalan balıklar, kuşlar, bitkiler ve nice canlılar yok oluyor. Ayrıca, su kaynakları, birçok insanın da geçim kaynağı. Tükenmeleri halinde, geriye çaresiz insanlar kalıyor. Dolayısıyla, iklim değişikliği ile mücadele artık gelecek zaman kipleriyle konuşabileceğimiz bir konu olmaktan çıktı. İklim krizi, şimdi çok hızlı ve ciddiyetle ele alınması gereken bir konudur. Bu nedenle, yürüttüğümüz Sıfır Atık ve Sıfır Atık Mavi projeleri, Türkiye'de iklim değişikliği ile mücadelede çok önemli adımlar. Bu projelerin özünde, elimizden kayıp giden tabiatın farkına varmak var. Su kaynaklarımızı ve tabiatı korumak için, yüksek bir seferberlik duygusuyla çalışmaktan başka seçeneğimiz yok. Hep söylediğim gibi, bu bir tercih değil, zorunluluk. Van Gölü için de aynı saikle çalışmalıyız" dedi.

KİRLİ SU YÜZÜNDEN ÖLENLERİN SAYISI FAZLA

"Bakın, dünyanın erişilebilir tatlı su miktarı, toplam su varlığının yüzde 1'inden az" diyen Erdoğan, "Küresel olarak, her 10 insandan 3'ünün güvenilir suya erişimi yok. Kirli su yüzünden ölenlerin sayısı, her türlü şiddet kaynaklı ölümden daha fazla. Kirli suların sebep olduğu hastalıklar yüzünden, her 1 dakikada 1 çocuk, hayatını kaybediyor. Bu hastalıkları kapan çocuklar, her yıl toplamda 400 milyon gün okuldan geri kalıyor. Dünya nüfusunun yüzde 25'i, su kriziyle karşı karşıya kalmış durumda. Bu oran gün geçtikçe de artabilir. Suyun azalması, kirlenmesi, erişilememesi en başta hayatın devamlılığını imkânsız kılar. Beraberinde ekonomik ve siyasi birçok sorunu tetikler. Suyun azalması, gıda üretiminin riske girmesi demektir. Çünkü suların yüzde 70'i tarımda kullanılıyor. Susuzluk, göçleri başlatır. Her göç, insanlar arası çatışmalara sebebiyet verir. Bu göçler, sadece insan göçleriyle de sınırlı kalmaz. Göllerin, ırmakların, sulak alanların kurumasıyla, hayvanlar da göç eder. Önümüzdeki bu büyük sorun, hiçbir sınır kapısında durmaz. Her ülke, dünya üzerinde her bir fert, bu büyük krizden nasibini alır. Görüyoruz değil mi; tabiatı ihmal etmek, nasıl zincirleme sorunlar getiriyor. Çevre konularında, ister istemez işin teknik yanını konuşmaya ağırlık veriyoruz. Ancak, mutlaka hatırda tutmamız gereken bir şey var. O da; insan, hayatta kalabilmek için tabiata muhtaçtır. İnsan ancak, tabiatı gözlemlediği, ruhunu doğadan aldığı ilhamlara açık tutuğu sürece iyilik üretebilir. Her zaman söylediğimiz gibi, tüm dünya olarak, birlik ve beraberlik içinde hareket etmemiz gerekiyor. Bu sorun, ne yalnızca bilim dünyasının, ne hükümetlerin, ne de insanların tek başına altından kalkabileceği bir sorun değil. O zaman, aramızdaki diyalogu arttırmalı ve mesajımızı her kulağın işitmesini sağlamalıyız. Gün gelip de, tabiat harikalarımızın, bir varmış, bir yokmuş, diye başlayan masallara karışmaması bu çabaya bağlı. İnanıyorum ki böylesi projeler, bu farkındalığı artırmaya vesile olacaktır." şeklinde konuştu.

Van Gölü'nün korunması amacıyla başlatılan bu projenin her daim destekçisi olacağını dile getiren Erdoğan, "Yeter ki kurumlarımız doğru işler yapsınlar. Bakanlığımız, belediyelerimiz, üniversitelerimiz işbirliği içinde olsunlar. İnşallah bir dahaki gelişimizde kayda değer sonuçlar görmeyi umut ediyorum." dedi.

VAN GÖLÜ PEK ÇOK SIRRI BÜNYESİNDE SAKLIYOR

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise; bugünün Van Gölü için çok önemli bir gün olduğunu belirterek, "Bölgeyi cazibe merkezi haline getirecek Van Gölü Havza Koruma Eylem Planı ve Uygulama Programı kapsamında yapılan Van Gölü Sempozyumu'nun ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Çalışmalarımızda destekleri olan Emine Erdoğan Hanımefendiye şükranlarımı sunuyorum. Biz Anadolu'nun fethini sevgi ve şefkat ile gerçekleştirdik. Bu sevgimizi gökte uçan kuşu, toprakta biten nebatın bile hakkını binlerce yıl hep korumuştur. Ecdadımız canlı cansız tüm varlık alemine karşı s-beslediği sevgiyi, çıkardığı kanunnamelerle korumuştur. Son iki yüzyıl gelişen sanayileşmeyle insan ve doğa arasındaki denge bozuldu. Dünyanın geleceğini tehdit eden çevre kirliliği, küresel ısınma, su kıtlığı, biyolojik çeşitliliğin azalması gibi sorunlarla karşı karşıyayız. Türkiye'de son 20 yılda sahip olduğumuz doğal hassasiyetle çok önemli projelerle gerçekleştirdik. 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde bu projelerimizin önemli kısmını milletimizin hizmetine sunacağız. Van Gölü çalışmalarımız bu büyük yeşil yatırımlarımızın başından gelmektedir. 600 bin yaşındaki Van Gölümüz, bünyesindeki değerlerle burada yaşamış medeniyetlere ait pek çok sırrı da bünyesinde saklamaktadır" dedi.

DOĞA VE İNSAN ARASINDAKİ DENGE BOZULDU

NASA'nın düzenlediği yarışmaya da değinen Bakan Kurum, "600 bin yaşındaki Van Gölümüz, bu topraklarda yaşamış medeniyetlere ait pek çok sırrı bağrında saklıyor. NASA'nın düzenlediği yarışmada da gördük ki Van Gölü adaları, koyları, sahilleri, mavi ve turkuaz rengiyle bütün dünyayı kendisine hayran bırakıyor. Şimdi bu güzelliğe yeni güzellikler katmak; Van Gölü'nün, ekosistemini, balıkları ve tüm canlıları, zengin biyolojik çeşitliliği ve endemik türleri en güzel şekilde korumak adına, çok kapsamlı bir çevre koruma projesini başlatıyoruz. Bu projemizle; Van ve Bitlis'te mevcut atıksu arıtma tesislerini iyileştiriyoruz, yeni tesisler yapıyoruz. Bu kapsamda Van Merkezi İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisini Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde açılışını gerçekleştiriyoruz. Van Gölü dip tarama çalışmalarını başlatıyoruz. Böylece şehirdeki koku problemini tamamen ortadan kaldıracağız. Van Gölünün kirlilik kaynaklarından biri olan göl kıyısındaki ahırların 258'ini yıktık. Bu ahırları kuracağımız Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesine taşıyacağız. Bölgede hayvancılığın gelişimine ve şehrimizin kalkınmasına katkı sunacağız. Yine Van Gölü etrafında taşkın kotu altında kalan bölgeler için rehabilitasyon çalışmalarını en kısa sürede başlatacağız. Böylece Van Gölümüzün etrafındaki kirli görüntüyü, çarpık yapılaşmayı da ortadan kaldıracağız. Van Entegre Katı Atık Yönetim Tesisini kurarak düzensiz döküm sahasını ıslah edeceğiz. Tesisi, bu yılın sonunda hizmete sunacağız. Van ve Bitlis belediyelerimize çevre temizlik araçları, kanalizasyon, atıksu arıtma tesisi ve içme suyu gibi altyapı yatırımlarına 419 milyon lira finansman desteğinde bulunduk, desteklerimiz devam edecek. Tüm bu çalışmalarımızla, Van Gölü; çevre düzenlemeleriyle, bisiklet ve yürüyüş yollarıyla, temizliğiyle, canlı hayatıyla, masmavi sularıyla dünyanın göz bebeği olacak. Dünyada bir cazibe merkezi olacak ve bu büyük hedefi hep birlikte başaracağız" dedi.

NASA'NIN YARIŞMASI VAN'A KATKI SUNDU

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez de "Van Gölü Havzası Koruma Eylem Planı ve Uygulama Programı" kapsamında düzenlenen sempozyuma ev sahipliği yapmanın heyecan ve mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Ekolojik değere sahip bir dünya markası olan Van Gölü, bütün yönleriyle bu sempozyum da masaya yatırılacaktır. Sempozyum sonunda Van Gölü hakkında bilimsel verilere dayanan önemli bir kaynağın ortaya çıkacağına inanıyorum. Bu yıl NASA tarafından düzenlenen uzaydan çekilmiş fotoğraf yarışmasında Van Gölü fotoğrafı finale kaldı. Sayın Hanımefendi, zatıalilerinizin finalde kampanyaya öncülük etmesiyle, Van Gölü fotoğrafı büyük farkla birinci oldu. Bu yarışma, Van depreminde olduğu gibi milletimizin Van Gölü için kenetlenmesini sağladı. Aynı zamanda Van Gölü'nün tanıtımına da büyük bir katkı sundu. Başta zatıalileriniz olmak üzere, kampanyaya destek veren herkese şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

Açılış konuşmalarının ardından hediye takdimi ve fotoğraf çekimi sonrası Emine Erdoğan ve beraberindekiler, İskele Mahallesi'nde yapımı tamamlanan ve Van Gölü'nü kirlilikten kurtaracak olan 'İleri Biyolojik Arıtma Tesisi'ne geçti.