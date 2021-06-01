Vaka ve vefat sayıları düşmeye devam ediyor

Türkiye'de dün 219 bin 461 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 493 kişinin testi pozitif çıktı, 122 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı 596 olarak kayıtlarda yer aldı. Ağır hasta sayısı 1339 oldu, 9 bin 582 kişinin Kovid- 19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 114 bin 624'e yükseldi. Test sayısı 54 milyon 139 bin 309'a ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 249 bin 404, vefat sayısı 47 bin 527 oldu. Sağlık Bakanlığı'nca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı dün saat 19.30 itibarıyla 29 milyon 60 bin 863'e ulaştı. ANKARA