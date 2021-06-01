Yanna’ın cenazesi ülkesine gönderildi

Antalya'da 26 gün sonra kayalıkların arasında tanınmaz halde bulunan Ukraynalı kadın dağcı Yana Kryvosheia (42) cesedi ülkesine gönderildi. Adli Tıp Kurumu morgundan sabah saatlerinde alınan cenazeyi eski erkek arkadaşı ve konsolosluk görevlileri teslim aldı. Görevliler cenazenin hava yolu ile Ukrayna'ya gideceğini yarın kilisede düzenlenen törenin ardından toprağa verileceğini bildirdi.

ANTALYA AŞIĞIYDI

Yana Kryvosheia'nın Antalya'yı çok sevdiğini belirten erkek kardeşi Slava Kryvosheia, "Çok üzgünüz. Antalya ve Türkiye bir aşığını kaybetti. Acımız sonsuz" diyerek üzüntülerini dile getirdi. Yanna'nın mezarına konmak üzere bir avuç toprak götürüldü.

UÇURUMA DÜŞTÜ

Ukrayna'dan 1 Mayıs'ta Antalya'ya tatil amacıyla gelen Yana, Konyaaltı ilçesindeki Geyikbayırı bölgesinde kamp yapıp ardından 1825 rakımlı Geyiksivrisi zirvesine çıkınca ailesine "Zirvedeyim, manzara çok güzel" diye mesaj attı. Bu mesajın ardından Yana Kryvosheia'dan bir daha haber alınamadı. 10 Mayıs'ta ailesinin yanına dönüş yapması beklenen Yana'dan haber alınamayınca Kryvosheia'nın ailesinin ihbarıyla 12 Mayıs'ta arama çalışmalarına başlandı. İl Jandarma Komutanlığı JAK, AFAD ve AKUT ekipleri ile UMKE personelince yürütülen çalışmalarda drone de kullanıldı. 4 gün önce saat 14.30 sıralarında Jandarma İnsanlı Keşif Uçağı (JİKU) ile yapılan aramalarda Kryvosheia'nın cansız bedeni bulundu. Sarp ve kayalık alandan helikopterle alınan Kryvosheia'nın cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna getirilmişti.