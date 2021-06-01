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Giriş Tarihi: 1.6.2021 15:30

Yerli aşı ne zaman çıkacak? Yerli aşı çıkış tarihi belli mi?

Yerli aşı ne zaman çıkacak? Yerli aşı çıkış tarihi belli mi?

Koronavirüs salgını ile mücadele tüm dünyada devam ederken, ülkemizdeki aşı çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor. Bu noktada aşı tercihini yerli aşıdan yana kullanmak isteyen vatandaşlar, ‘yerli aşı ne zaman çıkacak, tarih belli mi’ sorusuna yanıt arıyor. Konuya ilişkin Sağlık Bakanı geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunmuş ve yerli aşıda sona gelindiğini açıklamıştı. İşte Fahrettin Koca’nın o açıklamaları;

Türkiye'de aşılama çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, 1 Haziran tarihi itibariyle 50 yaş üstü vatandaşlar aşı olmak için randevu alabiliyor. Aşı randevusu için tercihini yerli aşıdan kullanmak isteyenler ise, yerli aşı ne zaman çıkacak, yerli aşı çıkış tarihi belli mi gibi sorulara yer arıyor. Peki, Yerli aşı ne zaman çıkacak? Yerli aşı çıkış tarihi belli mi?

BAKAN KOCA'DAN YERLİ AŞI AÇIKLAMASI

Yerli aşımızla ilgili de son aşamaya gelmiş bulunuyoruz. Faz çalışmaları devam eden üç aşı adayımızdan biri Faz 3 aşamasına gelmiştir. En kısa sürede Faz 3 aşılamaları başlayacaktır. Kendi geliştirdiğimiz aşımızın kullanımının da yaklaştığı müjdesini vermek isterim.

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Yerli aşı ne zaman çıkacak? Yerli aşı çıkış tarihi belli mi?
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