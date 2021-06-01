Türkiye'de aşılama çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, 1 Haziran tarihi itibariyle 50 yaş üstü vatandaşlar aşı olmak için randevu alabiliyor. Aşı randevusu için tercihini yerli aşıdan kullanmak isteyenler ise, yerli aşı ne zaman çıkacak, yerli aşı çıkış tarihi belli mi gibi sorulara yer arıyor. Peki, Yerli aşı ne zaman çıkacak? Yerli aşı çıkış tarihi belli mi?