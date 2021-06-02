376 depremzede daha evlerine kavuştu

Depremden hemen sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kentin farklı noktalarında güvenli ve modern 21 Bin deprem konutu inşa ediliyor. Diğer yandan yapımı tamamlanan konutlar hak sahiplerine teslim ediliyor.

Bu kapsamda Yazıkonak Beldesi, Akçakiraz Beldesi, Gümüşkavak, Hicret ve Karşıyaka mahallelerinde yapımı tamamlanan 414 konuttan 376'sı için Elazığ İl Özel İdaresinde kura çekim töreni düzenlendi.

Kura çekilişi öncesi açıklama yapan Elazığ Valisi Erkaya Yırık, 24 Ocak'taki deprem ardından mağdur olan vatandaşlar için yapılan evler bittikçe teslim ettiklerini söyledi. Vaki Yırık, "Bugün bir sevinci daha hak sahibi vatandaşlarımıza paylaşıyoruz. 24 Ocak 2020 Sivrice depreminden sonra vatandaşlarımız gerek canı ile gerek malı ile bedel ödedi. Bu süreç içerisinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İç İşleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı o süreçte vatandaşlarımıza ilgilenerek depremzedelerin bu sıkıntıyı atlatması için var gücü ile çalıştı. Başta sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Elazığ'a gösterilen bu yoğun ilgi ve vatandaşların zararlarının karşılanması noktasında yeni konforlu ve her türlü tehlikeden uzak güvenli konutlarına yerleşmesi için vermiş olduğu talimatlar ve takipleri dolayısı ile tekrar şükranlarımızı arz ediyoruz" dedi.

"21 BİN KONUT PLANLANDI"

Çok hızlı bir şekilde 21 bin konut planlandığını, ihale edildiğini ve inşaatların başladığını anımsatan Vali Yırık, "Geldiğimiz noktada da biten inşaatların zamana yayılmış bir şekilde hak sahibi vatandaşlarımıza teslim etmeye devam ediyoruz. Bugün de elimizde hazır olan inşaatları tamamlanmış, Yazıkonak Beldesi, Akçakiraz Beldesi, Gümüşkavak Mahallesi, Hicret Mahallesi ve Karşıyaka Mahallesindeki toplam 414 konutun 376'sını hak sahibi vatandaşlarımıza kuralarını çekeceğiz. Bunun içerisinde 3 adet iç yeri de bulunmaktadır. Bunlarda yine hak sahibi vatandaşlarımıza kurası çekilmek sureti ile verilecek. Ben vatandaşlarımızın bu süreçte devletimizin yoğun çabasını İnsanlarımız mağdur olmasın diye bir an evvel, işleri bitirerek vatandaşlarımızı rahata kavuşturma çabasından dolayı teşekkür ediyorum. İnsanlarımızın bu noktada göstermiş olduğu dirayet ve hoşgörüden dolayı da vatandaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Elazığlılar her şeyin en iyisine layık. Devletimiz gücü ve bütün imkanları ile vatandaşlarımıza hizmet ediyor. Hizmet etmeye de devam edecek. Elazığ inşallah kısa süre sonra da Allah'ın izni ile deprem ile ilgili tüm olumsuz sonuçları bertaraf etmiş olacak" diye konuştu.