41 kurşuna 80 yıl hapis

Esenler'de barışma teklifini kabul etmeyen eşi Şengül Kiraz ve aynı evde bulunan kayınvalidesini, yengesini silahla vuran, yeğenini ise öldürmeye teşebbüs eden Süleyman Kiraz, hakkında "tasarlayarak eşini kasten öldürmeye teşebbüs etme" ve 3 kişiyi "tasarlayarak öldürmeye teşebbüs etme" suçlarından 80 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istemiyle dava açıldı. Sanık Süleyman Kiraz'ın olay günü eşi Şengül Kiraz'ında bulunduğu kayınvalidesi Güzel Keçeci'ye ait eve ruhsatsız tabanca ve yanına aldığı 41 adet dolu fişekle giderek içeri girdiğinde direkt müştekilerin hayati bölgelerine ateş etmek suretiyle yaraladığı kaydedildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki Şengül Kiraz ile sanık Süleyman Kiraz'ın 1986 yılından beri evli oldukları, aralarında yaşadıkları sorunlar nedeniyle boşanma davası açtıkları ve sanığın sonradan boşanmaktan vazgeçmesi nedeniyle davalarının çekişmeli olduğu anlatıldı.



BARIŞMAK İSTEDİ



Şengül Kiraz'ın çocuklarını alarak Kağıthane'de ev tuttuğu, Süleyman Kiraz'ın, Şengül Kiraz'a barışma tekliflerinde bulunduğu ve Şengül Kiraz'ın bu durumu kabul etmediği sanık Süleyman Kiraz'ın olay tarihi olan 27 Eylül 2020'de eşinin ağabeyiyle evli olan diğer müşteki Yıldız Keçeci'yi arayarak eşiyle barışmak istediğini söylediği ifade edildi.

KAYINVALİDESİNİN EVİNE SİLAHLA GİTTİ



Sanık Süleyman Kiraz'ın bu konuşmadan sonra yanına ruhsatsız tabancasını alarak kayınvalidesi Güzel Keçeci ve gelini Yıldız Keçeci'nin ikamet ettiği Esenler'deki evine gittiği belirtildi. Süleyman Kiraz'ın silahını çıkartarak mutfakta bulunan Yıldız Keçeci'ye ateş ettiği ve Şengül Kiraz bu sırada evin balkonuna kaçtığı anlatıldı. Sanık Süleyman Kiraz'ın mutfakta bulunan kayınvalidesine ateş ettiği, sonrasında balkona yönelerek eşine ateş etmeye başladığı ve 3 müştekiyi yaraladıktan sonra evin mutfağına gelen Yıldız Keçeci'nin oğluna silah doğrultarak ateş ettiği ancak silahın tutukluk yaptığı ve ateş almadığı aktarıldı.

41 ADET DOLU FİŞEKLE GİTTİ



Sanık Süleyman Kiraz'ın olay günü eşi Şengül Kiraz'ında bulunduğu kayınvalidesi Güzel Keçeci'ye ait eve ruhsatsız tabanca ve yanına aldığı 41 adet dolu fişekle giderek içeri girdiğinde direkt müştekilerin hayati bölgelerine ateş etmek suretiyle yaraladığı kaydedildi. Sanık Süleyman Kiraz'ın, öldürme kararını önceden verdiği, hazırlık yaptığı ve silahla ateş ederken amacının öldürmek olduğu anlaşılmaktadır denildi. Sanık Süleyman Kiraz hakkında, tasarlayarak eşini kasten öldürmeye teşebbüs etme ve 3 kişiyi tasarlayarak öldürmeye teşebbüs etme suçlarından 52 yıldan 80 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.