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Giriş Tarihi: 2.6.2021 10:07

5 ayda 899 araca çakar cezası kesildi

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
5 ayda 899 araca çakar cezası kesildi

’da son 5 ay içerisinde usulsüz siren ve çakar kullanan 899 araca 1 milyon 200 bin lira ceza yazıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Ekiplerince yapılan düzenli denetimlerde usulsüz çakar kullanan her araç tek tek tespit edildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, her gün düzenli olarak yapılan etkin denetimlerde sürücülerin trafik kurallarına uymaları sağlanıyor. Trafik polisleri çeşitli noktalarda denetim yerleri oluşturup, sürücüleri tek tek denetliyor. Yapılan bu etkin denetimlerde yılbaşından bu tarafa 899 araca Karayolları Trafik Kanunu'nun 26/2 (Usulsüz çakar-siren tertibatı kullanmak-1339₺) Maddesine istinaden toplamda 1 milyon 203 bin 761 lira idari para cezası uygulandı.
İşlem yapılan bu araçlara tertibatı sökerek uygun hale getirilmesi için 1 gün süre ile izin belgesi verildi. 1 yıl içinde 3 defa işlem gören araçlar 15 gün süreyle trafikten men edildi.

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5 ayda 899 araca çakar cezası kesildi
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