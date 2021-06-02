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Haberler Yaşam Haberleri 65 yaş üstü ve 18 yaş altı toplu taşıma yasağı kalktı mı? 18 yaş altı ve 65 yaş üstü toplu taşıma kullanabilir mi?
Giriş Tarihi: 2.6.2021 17:03 Son Güncelleme: 2.6.2021 17:03

ve 18 yaş altı kalktı mı? 18 yaş altı ve 65 yaş üstü toplu taşıma kullanabilir mi?

65 yaş üstü ve 18 yaş altı toplu taşıma yasağı kalktı mı? 18 yaş altı ve 65 yaş üstü toplu taşıma kullanabilir mi?

Kademeli normalleşme sürecinde ikinci aşamaya geçilmesiyle birlikte pek çok vatandaş 65 yaş üstüne 18 yaş altına uygulanan yasakların esnetilip esnetilmediğini merak ediyor. Özellikle ve 18 yaş altı kalktı mı sorusu yanıt bekliyor. İşte milyonların aklındaki 18 yaş altı ve 65 yaş üstü toplu taşıma kullanabilir mi sorusunun yanıtı.

Koronavirüs pandemisi sürecinde, virüsten en çok etkilenen yaş grubu olan 65 yaş üstü ile çalışan nüfusun dışında kalan 18 yaş altı vatandaşlar günün belli saatlerinde sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmuştu. Tam kapanma sürecinde her yaş grubu için geçerli olan yasaklar, kademeli normalleşmede yalnızca aşı olmayan 65 yaş grubu ile 18 yaş altını kapsayacak şekilde düzenlendi. Bu süreçte yürürlüğe giren toplu taşıma yasağına ilişkin, 65 yaş üstü ve 18 yaş altı toplu taşıma yasağı kalktı mı sorusu gündeme geldi. 65 yaş üstü ve 18 yaş altı toplu taşıma yasağı kalktı mı sorusunun yanıtı haberimizde.

18 YAŞ ALTI VE 65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

65 yaş üzeri vatandaşlara aşı hakkı tanımlanmasına rağmen aşı hakkını kullanmayan pek çok vatandaş bulunuyor. Toplum sağlığını korumak amacıyla 65 yaş üzeri olup iki doz aşısını tamamlamayan vatandaşlar, hafta içi ve Cumartesi günleri yalnızca 10:00-14:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek. Tam gün sokağa çıkma yasağı uygulandığı için Pazar günleri çıkamayacaklar.

TOPLU TAŞIMA YASAĞI DEVAM EDİYOR MU, KALKTI MI?

18 yaş altı ve 65 yaş üzeri olup iki doz aşısını tamamlayanlar bu yasaklara dahil edilmeyecek. Öte yandan, sokağa çıkma kısıtlamasına tabi oluşuna bakılmaksızın 65 yaş üstü ve 18 yaş altı vatandaşlar, yeni bir karar alınıncaya kadar şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullanamayacak. Sınav destek kurslarına giden öğrenciler, merkezi sınavlara gidenler ve hastane randevusu olanlar bu durumdan muaf tutulacak.

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65 yaş üstü ve 18 yaş altı toplu taşıma yasağı kalktı mı? 18 yaş altı ve 65 yaş üstü toplu taşıma kullanabilir mi?
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