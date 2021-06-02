Koronavirüs pandemisi sürecinde, virüsten en çok etkilenen yaş grubu olan 65 yaş üstü ile çalışan nüfusun dışında kalan 18 yaş altı vatandaşlar günün belli saatlerinde sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmuştu. Tam kapanma sürecinde her yaş grubu için geçerli olan yasaklar, kademeli normalleşmede yalnızca aşı olmayan 65 yaş grubu ile 18 yaş altını kapsayacak şekilde düzenlendi. Bu süreçte yürürlüğe giren toplu taşıma yasağına ilişkin, 65 yaş üstü ve 18 yaş altı toplu taşıma yasağı kalktı mı sorusu gündeme geldi. 65 yaş üstü ve 18 yaş altı toplu taşıma yasağı kalktı mı sorusunun yanıtı haberimizde.

18 YAŞ ALTI VE 65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

65 yaş üzeri vatandaşlara aşı hakkı tanımlanmasına rağmen aşı hakkını kullanmayan pek çok vatandaş bulunuyor. Toplum sağlığını korumak amacıyla 65 yaş üzeri olup iki doz aşısını tamamlamayan vatandaşlar, hafta içi ve Cumartesi günleri yalnızca 10:00-14:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek. Tam gün sokağa çıkma yasağı uygulandığı için Pazar günleri çıkamayacaklar.