Adana'da Cono kadınların fuhuş tuzağı: Küçük kıza istismarda bulundu deriz!

Ayrıca sürücüyü de "Bizi polise şikayet edersen, biz de küçük yaştaki kıza cinsel istismarda bulundu diye şikayetçi oluruz. Ya da telefonunu aldık buradan eşini arayıp bizle fuhuş yaptı deriz aileni yıkarız" diye tehdit ettikleri de belirlendi. Bu nedenle zanlıların kısa sürede 100 kişiyi gasp etmesine rağmen şikayetçi sayısının 20 olduğu öğrenildi.