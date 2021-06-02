Alanya'da otomobil kundaklayan 3 şüpheli yakalandı

Antalya'nın Alanya İlçesinde park halindeki bir otomobili kundakladığı iddia edilen 3 şüpheli jandarmanın sıkı takibi sonucu yakalandı.

Olay, dün gece saat 01.00 sıralarında Alanya'nın Konaklı Mahallesi'nde meydana geldi. park halindeki Özgür Yazar'a ait otomobili benzin dökerek yakan 3 şüpheli motosikletle kaçtılar. Çevredeki vatandaşlar otomobilin yandığını fark etmesi üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Konaklı Jandarma Komutanlığı ve Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sündürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Aracın kundaklandığı belirlenmesi üzerine jandarma ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler çevredeki güvenlik kameralarını inceledikten sonra yaptıkları teknik ve fiziki takip sonrası şüphelilerin motosikletle gelen Harun U. (27), Mesut K.(24) ve Fatih B.( 20) olduğunu tespit etti. Tespit üzerine 3 şüpheli kısa sürede jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Harun.U., Mesut K, ve Fatih B, sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar.