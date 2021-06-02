Ankara'da firari sürünürken yakalandı!

Ankara'da, uyuşturucu pazarlığında çıkan tartışmada uyuşturucu tacirleri Mulla Osman'ı başından vurularak öldürüldü. Olayı firari Gökhan Taşkaya, boş arazide sürünerek polisten kaçarken yakalandı.



Ankara'nın Sincan ilçesine bağlı Saraycık Mahallesi'nde 14 Nisan günü Mulla Osman Tosun, uyuşturucu madde almak için daha önce tanıştığı Gökhan Taşkaya'nın evine gitti. Uyuşturucu pazarlığı sırasında ikili arasında tartışma başladı. Taşkaya, yanında bulunan arkadaşları Abdulkadir Tokdaş (19) ve Ömer Bilir (20) ile Tosun'a saldırdı. Evden ayrılan Tosun, bir süre sonra yanına aldığı arkadaşlarıyla geri döndü. İki grup arasında çıkan kavgada Tosun, tabanca ile başından vurularak, hayatını kaybetti. Taşkaya ve 2 arkadaşı ise kaçtı.





ÖZEL EKİP AYDINLATTI



Ankara Asayiş Büro Amirliğine bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayı aydınlatmak için özel ekip kurdu. Bölgedeki kamera kayıtlarını incelemeye alan ekipler, şüphelilerin saklandığı evi tespit ederek operasyon düzenledi. Yapılan baskında Abdulkadir Tokdaş ile Ömer Bilir'i gözaltına alırken, Taşkaya'nın kaçtığı belirlendi. Adliyeye sevk edilen Tokdaş ve Bilir, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



SOSYAL MEDYA HESABINDAN YARDIM İSTEDİ



Cinayet Büro ekipleri, Taşkaya'nın açtığı farklı sosyal medya hesapları üzerinden arkadaşlarından yardım istediğini belirledi. Ekiplerin çalışmaları sonucu Taşkaya'nın, Ayaş ilçesine bağlı Tekke köyü yakınlarında olduğu tespit etti.



Köyün tüm giriş- çıkışında önlem alan ekipler, gece saatlerinde boş arazide sürünerek, köye doğru gitmeye çalışan Gökhan Taşkaya'yı tespit etmesi üzerine yakaladı. Gözaltına alınan Taşkaya, emniyetteki ifadesinde, polislerin köyde önlem aldığını gördüğü için süründüğünü belirterek, "Cinayeti işlediğim için pişmanım" dedi. Çok sayıda suç kaydı olduğu tespit edilen Taşkaya da sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.