Ankara'da kaçakçılık operasyonu! 1600 litre sahte alkollü içki ele geçirildi

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, il genelinde alkollü içki kaçakçılığına ve sahte alkol yapımı ve dağıtımı yapan kişileri tespit etti. Polis ekiplerinin belirlediği çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyerek 12 zanlı yakaladı. Adreslerde yapılan aramalarda 1600 litre sahte alkollü içki, 437 sahte etiket, 1090 alkollü içki yapımında kullanılan yan ürün ve 29 tüfek kartuşu ele geçirildi.

Firari 4 zanlının yakalanması için çalışmaların devam ediyor.