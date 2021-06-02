Ateşe yürüyen komandolar sezona hazır

Yazın gelmesiyle yangın sezonu da başladı. Türkiye'nin en riskli bölgelerinin Antalya'nın ve Torosların akciğerlerini koruyan yangın komandoları da eğitimlerini tamamladı. Helikoptere biniş ve atlama, halatla tırmanma, İtalyan çukurundan çıkma, tel örgülerinin altında sürünme gibi zorlu eğitimden geçirilen, 101 ekipten oluşan 501 yangın komandosu, 24 saat hazır bekliyor. Gazipaşa'dan Kaş'a kadar 650 kilometrelik alandaki 2 milyon 50 bin hektarlık ormanı koruyan yangın komandoları, 101 arazöz, 30 su ikmal aracı, 40 ilk müdahale aracı, 40 gölet ve 49 Z9 kulede 28 kamera ile 24 saat aralıksız nöbet tutuyor.Antalya Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu da, 2021 yılı yangın sezonuna ilişkin 43 maddelik karar imza attı. Elmalı, Korkuteli, Akseki ve Gündoğmuş ikinci derecede, haricindeki 15 ilçenin tamamı ise birinci derecede hassas bölge ilan edildi. Anız ve ateş yakmak, havai fişek atmak, yangın söndürme helikopterlerinin su alımı yapabileceği alanlarda sportif ve turizm amaçlı faaliyetler, izinsiz safariler yasak. Orman yangınlarını söndürmede görevli herkese geçiş üstünlüğü sağlanacak. Karayolları, DSİ Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi iş makinelerinin bulunduğu şantiye yerlerinin listesi de Orman Bölge Müdürlüğü'ne gönderilecek.Antalya ve Gazipaşa havaalanlarında yangın uçağı ve helikopterlerine kalkış ve geçiş önceliği verilecek. Kırsal alanda biçer-döverler dahil araçlarda yangın söndürme tüpleri ve su bidonları olacak. Camilerde orman yangınlarıyla ilgili hutbeler okutulacak. Kritik hava durumu orman içi ve orman kenarı mahallelere duyurulacak ve yangınlara müdahalede gönüllü din görevlileri eğitilecek. Kaymakamlıklar anız ve benzeri atıkların yakılması yasağını takip edecek. Bu tip yangın faillerine kanuni işlem yapılacak. Ormanlardaki konaklama yerleri dışında gecelemek yasak. Bu yıl yangın sezonu başlamadan geçen hafta 3 günde 22 yangın çıkan ve 80 dekar ormanın küle dönüştüğü bildirildi.