Baklavadan zehir çıktı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timleri tarafından Düztepe Mahallesinde yapılan uygulamada durumundan şüphelenilerek durdurulan motosiklet üzerindeki 2 şahıstan biri elindeki poşetle kaçmaya çalışması üzerine kovalamaca sonucu yakalandı.

YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

Şüphelinin elinde bulunan poşette kutu içerisindeki baklavaların arasına gizlenmiş vaziyette bir miktar uyuşturucu madde ve hap ele bulununca şahıslar gözaltına alınarak hakkında yasal işlem başlatıldı.