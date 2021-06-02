Bayrampaşa'da boruyla oyun hastanelik etti: O anlar kamerada

Bayrampaşa'da geçen pazartesi günü öğlen saatlerinde M. A. bir iş merkezinin önüne geldi. 45 yaşında olduğu belirtiler M. A., yerde bulunan demir boruya önce tek ayağıyla bastı. M.A. daha sonra iki ayağıyla boruya bastı. Borunun ayağının altından kaymasıyla M.A. iş merkezinin önündeki boşluğa düştü. M.A.'nın yardımına çevredekiler koştu. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluştuğu öğrenilen M.A., haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yaşananlar ise iş merkezinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, M. A.'nın iş merkezinin önünde durduğu, yerdeki demir borunun üzerine bastıktan sonra boşluğa düştüğü, bu sırada yoldan geçen bir sürücünün aracını durdurarak, M.A.'nın yardımına koştuğu yer aldı.