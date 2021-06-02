Bitlis’te teröristlerle çatışma: 2 şehit

Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Anadere Köyü kırlasında, 'Eren-11 Şehit J.Asb.Kd.Üçvş. Hakan Toydemir 2021-63' operasyonu kapsamında bir grup bölücü terör örgütü mensubuyla sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada 1 korucu şehit olurken, 5 asker ise yaralandı. Yaralı askerler Tatvan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınırken, kaçan teröristlerin yakalanması için bölgede hava destekli geniş çaplı operasyon başlatıldı. Konu ile ilgili Bitlis valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Tatvan ilçesine bağlı Anadere Köyü kırsalında icra edilmekte olan 'Eren-11 Şehit J.Asb.Kd.Üçvş. Hakan Toydemir 2021-63' operasyon faaliyeti esnasında çıkan çatışmada Bitlis İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli kahraman 1 güvenlik korucusu şehit olmuş, 5 jandarma personelimiz ise yaralanmıştır. Yaralılar Tatvan Devlet Hastanasinde tedavi altına alınmıştır. Çatışma bölgesinden kaçan bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek için hava destekli operasyon icra edilmektedir. Yüce Türk milletine başsağlığı dileririz."

BİTLİS'TE ŞEHİT SAYISI 2'YE ÇIKTI

Bitlis'in Tatvan ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada, 1 güvenlik korucusu şehit oldu, 5 asker yaralanmıştı. Bitlis Valiliği, kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede hava destekli operasyon başlatıldığını bildirdi.

Gece bir taraftan teröristlerin yakalanması için operasyon başlatılırken, diğer taraftan yaralı askerlerin tedavisine başlandı. Bitlis Valiliği sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, çatışmada yaralanan Jandarma Teğmen Baki Koçak'ın da şehit olduğunu duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bitlis Valiliği İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, Bitlis İli Tatvan İlçesi Anadere Köyü kırsalında icra edilmekte olan "Eren-11 Şehit J.Asb.Kd.Üçvş. Hakan TOYDEMİR 2021-63" operasyon faaliyeti esnasında BTÖ mensupları ile çıkan çatışmada; Bitlis İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli kahraman 1 Güvenlik Korucusu şehit olmuş, 5 Jandarma personelimiz ise yaralanmıştır. Yaralılar Tatvan Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştır. Tedavi altına alınan yaralılardan J.Tğm. Baki KOÇAK yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Yaralı 4 personelimizin tedavilerine devam edilmekte olup hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Çatışma bölgesinden kaçan BTÖ mensuplarını etkisiz hale getirmek için hava destekli operasyon icra edilmektedir. Yüce Türk milletine baş sağlığı dileriz."