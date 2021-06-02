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Giriş Tarihi: 2.6.2021 12:24 Son Güncelleme: 2.6.2021 12:41

Böyle vahşet görülmedi: Karısını kızgın yağ ve kaynar su ile haşladı!

DHA
Böyle vahşet görülmedi: Karısını kızgın yağ ve kaynar su ile haşladı!

'da tüyler ürperten bir olay yaşandı. İrfan Müjdeci (40), kahvaltıda tartıştığı eşi Meral Müjdeci'nin (38) üzerine tavada bulunan kızgın yağ ile çaydanlıktaki kaynar suyu döktü. Çocuklarının gözü önünde yüzü ve vücudu yanan Müjdeci, hastaneye kaldırıldı. İşte korkunç olayın detayları...

Korkunç olay, pazar günü, Silvan ilçesine bağlı Mescit Mahallesi'nde meydana geldi. İrfan Müjdeci, iddiaya göre, bir süredir şiddet uyguladığı eşi Meral Müjdeci ile kahvaltı ederken tartıştı. Bu sırada İrfan Müjdeci, 2 çocuğunun gözünün önünde, eşinin üzerine önce tavada bulunan kızgın yağı ardından çaydanlıktaki kaynar suyu döktü.

Meral Müjdeci'nin bağrışlarını duyan komşularının ihbarıyla eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yüzü ve vücudu yanan Müjdeci, ilk müdahalesinin ardından sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye götürüldü.

İrfan Müjdeci ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Müjdeci, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Meral Müjdeci de yanık tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildi.


PSİKOLOJİK SORUNLARI VAR, DİYE ŞİKAYET ETMEMİŞ

Çiftin komşuları, daha önce de eşinin şiddetine maruz kaldığını belirttikleri Meral Müjdeci'nin, kendilerine "Kocam, ekonomik nedenlerden dolayı psikolojik sorunlar yaşıyor. O yüzden şikayet etmeyeceğim" dediğini söyledi.

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Böyle vahşet görülmedi: Karısını kızgın yağ ve kaynar su ile haşladı!
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