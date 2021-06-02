Çamlıca Kulesi ziyarete açıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından cumartesi açılışı yapılan Çamlıca Kulesi, dün ilk ziyaretçilerini ağırladı. Girişte her ziyaretçinin HES kodu kontrolü yapıldı, ateşleri ölçüldü. 1 dakika 10 saniye süren asansör yolculuğunun ardından ziyaretçiler aynı zamanda İstanbul'un plakası da olan 34. kata ulaştı. Bazıları bol bol fotoğraf çektirirken, bazı ziyaretçiler, görevlilerden kule hakkında bilgi aldı. Hafta içi 10.00-21.00 arasında hizmet verecek kule, pazar günü kapalı olacak. Kuleye giriş ise tam 60 TL, indirimli ise 30 TL.