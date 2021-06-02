Çeşme’de üst düzey güvenlik önlemleri alındı

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Çeşme yaz sezonunun start alması ile birlikte hareketlenmeye başladı. Turizm sezonunda alınacak olan emniyet tedbirlerine yönelik toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıya, İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı, İzmir Sahil Güvenlik Komutanlığı Bölge ve Grup Komutanları, Çeşme İlçe Jandarma Komutanı Emin Yılmaz, Çeşme İlçe Emniyet Müdürü Gürcan Alev, Çeşme Sahil Güvenlik Komutanı Önder Bulut ile il emniyet müdür yardımcıları, Jandarma İl Komutanı yardımcıları ile çok sayıda bürokrat katıldı. Çeşme Ulusoy Liman Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen ve yaklaşık üç saat süren toplantıda çok sayıda gündem maddesi değerlendirildi.

Çeşme'de yaz sezonunda üç aylık sezon boyunca emniyet, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerinin koordineli çalışılması, alınacak asayiş ve güvenlik tedbirleri, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'nden gelecek olan takviye kuvvetlerin görev alanları, umuma açık mekanlarda gerçekleştirilecek uygulamalar masaya yatırıldı.