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Giriş Tarihi: 2.6.2021 11:14

‘Çoğaltım Merkezi’ne şok baskın! 60 kilogram zehir buldular

EMİR SOMER EMİR SOMER
‘Çoğaltım Merkezi’ne şok baskın! 60 kilogram zehir buldular

İstanbul Narkotik Masası Polisleri; “Uyuşturucu Madde Çoğaltım Merkezi” olarak kullanılan bir adrese baskın yaptı. 60 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; 11 ilçede uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Uyuşturucu madde imalatı yapılan ve "Uyuşturucu Madde Çoğaltım Merkezi" olarak kullanılan bir adrese şok baskın yapıldı. 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 11 şüpheli tutuklandı. Operasyonlarda farklı türlerde yaklaşık 60 kilogram uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde imalatında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler ve diğer suç unsurları İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi.

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‘Çoğaltım Merkezi’ne şok baskın! 60 kilogram zehir buldular
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