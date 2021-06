Dünya izliyor

Türkiye'nin gözbebeği haline gelen Bursa'nın Karacabey ilçesine her sene göç eden Yaren leylek, son 15 günde gelişip yuva içerisinde ayaklanan yavrularıyla görüntülendi. Belgesellere konu olan, Türkiye'nin olduğu kadar diğer ülkelerin de yakından takip ettiği Yaren leylek, göç ederek mart ayında yuvasına geri dönmüştü. 35 günlük kuluçka süresi sonunda Eskikaraağaç Mahallesi'nin maskotu Yaren, yavrularını dünyaya getirdi. Mayıs ayının 3'ünde dünyaya gelen yavrular, 12 günün ardından yuvalarından etrafa bakarken görüntülenmişti. Son 15 gün içerisinde yavrulardaki gözle görülür değişim kanat uzunlukları ve yuvanın içerisinde ayaklanmış görüntüleri Yaren takipçilerini sevindirdi. Yaren ve 5 yavrusunun bulunduğu yuvanın karşısına Karacabey Belediyesi tarafından yerleştirilen kamera sayesinde Yaren ve ailesinin dünya çapındaki meraklıları yuvayı online olarak izleyebiliyor. YouTube'de Yaren ve yavruları için yuvadan yapılan canlı yayını bugüne kadar dünya genelinde milyonlarca kişi izledi. Yaren leyleğe olan ilgi Türkiye sınırlarını da aşmış durumda. Adem amca ile Yaren leyleğin balıkçı kayığında başlayan ve 10 yıldır devam eden dostluğunu her yıl fotoğraflayıp ölümsüzleştiren doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş'in çektiği fotoğraflar dünyanın her yerinde ilgi görüyor. Son olarak Yaren ve ailesinin yuvada beslenirken çekilmiş bir fotoğrafı İspanya'nın Lileida şehrinde StreetArt adı verilen sokak sanatının önde gelen isimlerinden Oriol Arumi tarafından 10 katlı bir binanın dış cephesine resmedildi.Yaren leyleğin gelişimi diğer 4 kardeşine göre daha yavaş olan 5. yavrusu, takipçilerini harekete geçirdi. #DirenBeşnumara hashtagi ile açılan sayfaya kısa sürede binlerce yorum yapıldı. Yuvanın canlı görüntülerinin izlendiği sayfada doğa severler yavruya insan eliyle müdahale edilip beslenerek diğer yavruların seviyesine gelmesi için destek verilmesini isterlerken, yavrunun gelişiminin normal olduğunu savunan uzmanlar ise yuvaya çok acil bir durum olmadıkça müdahale etmenin hayvanların doğal gelişimlerine zarar vereceğini savundu. İHA