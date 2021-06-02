Düzce'de kaza: Şoka giren kadın araçtan çıkamadı

TIR sürücüsü İbrahim Sarı, "Hafif ticari araç şoförü hızlıydı, arabayı kaydırdı bana vurdu. Ben de bariyerlere vurdum karşı şeride geçtim. Direksiyonu hiç bırakmadım. Önemli olan soğukkanlı olmamdı. İlk kez böyle bir kaza başıma geldi. Allah yardım etti. Trafik çok kabalıktı. Allah korudu." dedi.

Hafif ticari araç sürücüsü Fehmi Bülbül ise, "TIR sağ şeritteydi ben de orta şeritteydim. Beni bir araba sıkıştırdı. Ben de manevra yaparken TIR'a soldan vurdum" diye konuştu.