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Giriş Tarihi: 2.6.2021 15:30

EGM açıklandı: 2021 ile polis tayin sorgulama ekranı

EGM polis tayin sonuçları açıklandı: 2021 polis atama ve tayin sonuçları ile polis tayin sorgulama ekranı

Çok sayıda polis memurunu ilgilendiren görev yeri değişikliği ve atama kararları nihayete erdi, EGM açıklandı. Görev yeri değişikliği için Şubat ayında başvuran on binlerce personelin atama ve tayin işlemleri tamamlandı. İşte, 2021 ile polis tayin sorgulama ekranı.

Binlerce memurun Şubat ayından bu yana beklediği atama ve tayin sonuçlar Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı. 8-14 Şubat tarihleri arasında alınan tercihlerle 21.526 polis memurunun atama ve tayin işlemleri tamamlandı. İşte 2021 polis atama ve tayin sonuçları ile polis tayin sorgulama ekranı.

POLİS TAYİN SONUÇLARI 2021

Pek çok polis memurunun, polis adayının ve ailelerinin heyecanla takip ettiği sonuçlara ilişkin EGM'den açıklama geldi. Açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen 2021 yılı Genel Atama çalışmaları kapsamında, Başkomiser, Komiser, Komiser Yardımcısı, Kıdemli Başpolis Memuru, Başpolis Memuru ve Polis Memuru rütbelerindeki toplam (21.526) personelin atama ve yer değiştirme işlemleri gerçekleştirildi.

EGM TAYİN SONUÇLARI 2021

Bu doğrultuda;

-1'inci bölgeden 2'inci bölgeye (10.329) personelin,

-2'inci bölgeden 1'inci bölgeye (10.845) personelin,

-2'inci bölgeden 2'inci bölgeye (352) personelin atama işlemleri yapılmıştır.

-Ayrıca 1'inci bölgedeki (30.915), 2'inci bölgedeki (6.284) olmak üzere toplamda (37.199) personelin ise ipka talepleri kabul edilmiştir.

EGM TAYİN SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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EGM polis tayin sonuçları açıklandı: 2021 polis atama ve tayin sonuçları ile polis tayin sorgulama ekranı
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