EGM polis tayin sonuçları açıklandı: 2021 polis atama ve tayin sonuçları ile polis tayin sorgulama ekranı

Binlerce memurun Şubat ayından bu yana beklediği atama ve tayin sonuçlar Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı. 8-14 Şubat tarihleri arasında alınan tercihlerle 21.526 polis memurunun atama ve tayin işlemleri tamamlandı. İşte 2021 polis atama ve tayin sonuçları ile polis tayin sorgulama ekranı.

POLİS TAYİN SONUÇLARI 2021

Pek çok polis memurunun, polis adayının ve ailelerinin heyecanla takip ettiği sonuçlara ilişkin EGM'den açıklama geldi. Açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen 2021 yılı Genel Atama çalışmaları kapsamında, Başkomiser, Komiser, Komiser Yardımcısı, Kıdemli Başpolis Memuru, Başpolis Memuru ve Polis Memuru rütbelerindeki toplam (21.526) personelin atama ve yer değiştirme işlemleri gerçekleştirildi.