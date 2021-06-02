Engelli vatandaşı 36 bin TL dolandırdılar

Kocaelı'nin Körfez ilçesinde yaşayan engelli vatandaş, kendisini arayarak banka görevlisi olarak tanıtan şahıslar tarafından kredi vaadiyle 36 bin TL dolandırıldı. Yaşadığı olayın ardından büyük şok yaşayan vatandaş, çaresiz kaldığını söyledi. Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yaşayan ve yüzde 57 engeli bulunan Süleyman Arif Dursun isimli vatandaş, kendisini banka görevlisi olarak tanıtan bir şahıs tarafından telefonla arandı. Telefonda düşük faizli kredi verebileceklerini söyleyen şahıs, Dursun'un mobil bankacılık bilgilerini ele geçirerek, internet bankacılığı hesabı üzerinden kredi çekti. Şahıs daha sonra Dursun'un hesabına yatırılan 33 bin TL kredi tutarı ve kurban parası için hesabında bulunan 3 bin TL'nin de arasında yer aldığı toplam 36 bin TL'yi farklı bir hesaba aktardı. Yaşanan olayın ardından kendisini arayan şahsı aramak istedi. Şahsın telefonunun kapalı olduğunu ve hesabına paranın yatmadığını gören Dursun, bankanın müşteri hizmetlerini arayınca dolandırıldığını öğrendi. Olayın ardından Dursun, kendisini dolandıran şahıs hakkında suç duyurusunda bulundu.