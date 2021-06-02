Esenyurt Polisi’nden torbacı avı! Zehir yuvasını patlattılar

İstanbul'da uyuşturucu madde ticaretiyle mücadele kapsamında çalışma başlatan Esenyurt Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Uyuşturucu madde kuryeciliği yaptığı tespit edilen Necat A.'yı takibe alan Esenyurt Emniyeti, şüphelinin uyuşturucu zulasını patlattı. Adreste yapılan aramalarda 3 kiloyu aşkın uyuşturucu madde iki binden fazla uyuşturucu hap ele geçirildi, şüpheli ise gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Necat A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretini önlemeye yönelik ilçe genelinde operasyon düzenlendi. Yürütülen çalışmalar kapsamında uyuşturucu madde kuryeliği yaptığı belirlenen Necat A. isimli bir şüpheli, polis ekiplerince fiziki takibe alındı. Necat A.'nın attığı her adımı izleyen Esenyurt Polisi, uyuşturucu maddelerin Küçükçekmece ilçesine bağlı Kanarya Mahallesi'nde yer alan bir adreste gizlendiğini tespit etti. Baskın için düğmeye basan polis, adrese düzenlediği baskınla Necat A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Bahse konu adreste yapılan arama çalışmalarında farklı türlerde toplamda 3 kilo 238 gram uyuşturucu madde, iki bin 24 adet uyuşturucu hap, bir ruhsatsız tabanca, bir hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 385 lira ele geçirildi. Yakalanan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken, polisin operasyon anları ise kameralara yansıdı.