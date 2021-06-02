Eşinin sosyal medya hesabına giren yandı

Bursa'da, eşiyle geçimsizlik yaşayan kadın, Aile Mahkemesi'ne boşanma davası açtı. Dava için delil toplama telaşına düşen kadın, kocasının Facebook hesabına girerek annesi ile yazışmalarını, hem kendi mailine hem de kocasının mailine attı. Aldığı maille büyük şok yaşayan koca ise şikâyetçi olunca, eşi hakkında Asliye Ceza Mahkemesi'nde, "Haberleşmenin gizliliğini ihlal"den 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Mahkeme ise aile birliği içinde tarafların birbirlerinin sosyal medya hesaplarını bildiği gerekçesiyle kadının beraatine hükmetti. Koca temyize başvursa da Yargıtay 12'nci Ceza Dairesi kararı onadı. Ancak dairenin bir üyesi karara şerh koyunca, Yargıtay Başsavcılığı kararın bozulması talebinde bulundu.Yargıtay Ceza Genel Kurulu da beraat kararının yasalara aykırı olduğuna hükmetti. Genel Kurul'un kararında, kadının boşanma davası devam ederken ve ayrı oldukları dönemde kocasına ait Facebook hesabının şifresini ele geçirdiği ve bu şifreyle kocasının özel mesajlarını elde ettiği belirtildi. Haberleşmenin gizliliğini ihlal suçunun genel kastla işlenebilen suçlar arasında yer aldığını hatırlatan Yargıtay Ceza Genel Kurulu, kadının da yazışmaları bilerek ve isteyerek öğrenip kaydettiğini vurguladı. Kadının şifreyi eşinin rızası ile verdiğini öne sürmesine rağmen, kocanın, hayatın olağan akışına göre bu mesajları ya hiç yazmayacağı ya da yazmış olsa bile sileceği ifade edilen kararda, kocanın şifresini vermediği yönündeki beyanlarına itibar edilmesi gerektiği vurgulandı.