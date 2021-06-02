Evinin banyosunda öldürülen kişinin katili yeğeninin kocası çıktı

OLAY ANINI ANLATTI

Yatağa bağımlı Halit Erdoğan'ın, tanımadığı esmer bir şahsın eve gelerek önce banyoda bulunan kardeşine ateş ettiğini, daha sonra da 2 defa kendisine ateş ettiğini ancak kendisini vuramadığını, buna karşılık yatağının yanında bulunan kuru sıkı tabancayı şüpheliye doğrulttuğunu ve şüphelinin kaçtığını söylediği öğrenildi.