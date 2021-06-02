Filyos Çalıştayı kitabı kamuoyuna tanıtıldı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) tarafından hazırlanan Filyos Çalıştayı bildiri kitabı basılarak kamuoyuna sunuldu.

ZBEÜ toplantı salonunda gerçekleştirilen Filyos Çalıştayı bildiri kitabı tanıtımına Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Genel Sekreter Hayri Bulazar, öğretim görevlileri ve gazeteciler katıldı. Toplantıda bin adet bastırılan kitap kamuoyuna tanıtıldı.

Filyos Çalıştayı bildiri kitabı lansman toplantısının açılış konuşmasını yapan ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, "12-13 Şubat 2021 tarihinde Filyos Çalıştayı düzenledik. Zonguldak ve ülkemiz için en önemli projelerden birisi olan Filyos Vadisi Projesiyle ilgili üniversitemizde 2021 yılına özel ama 2021 yılından sonrada devam edecek bir dizi çalışmalar başlatmıştık. Çalışmalarımız sonucu bu kitabı hazırladık ve bugün kitabımızın sunumunu gerçekleştirdik" dedi.

Filyos Çalıştayı bildiri kitabı hakkında bilgi veren düzenleme kurulu başkanı Prof. Dr. Hamza Çeştepe, hazırladıkları kitabın güzel bir çalışma olduğunu belirterek kitabın bundan sonrası için referans kaynağı olacağını söyledi.

İlimiz adına önemli bir projenin kitaba dökülmüş haldeki sonuç bölümünü paylaşıyoruz diyen Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, konuşmasına şöyle devam etti:

ZBEÜ ÜNİVERSİTESİ VE EMEK VERENLERİ TEBRİK EDİYORUM

"Bir ile kurumların faydasının olabilmesinin temeli işbirliğinden geçer. İlin kalkınması ve daha iyi hale getirilmesi, vatandaşların refahının daha iyi hale getirilmesi için birleşirse sonuçta bundan verim alınır. Zonguldak olarak bunun başarılacak bir kıvamda olduğunu paylaşmak isterim. Genelde işler başladıktan ve belli aşamaya geldikten sonra eğitim camiası meseleyle ilgilenmeye başlar. Burada bu öncelenmiş oldu. Daha Filyos şekillenmeden üniversite bu işin içinde oldu. Biz buraya nasıl bilimsel anlamda destek verebiliriz. Bu projenin ve birkaç projenin biliyorsunuz Filyos limandan başlayarak, endüstri bölgesi, serbest ticaret bölgesi, lojistik merkezi, mevcut OSB'ler, Tarım OSB'ler o bölgenin genel olarak bir çok projesinin bilimsel olarak nasıl şekillenebilir bilimsel çalışma olarak önemsiyoruz. Bundan dolayı da üniversiteyi, çalışan emek veren arkadaşlarımızı tebrik ediyorum.

FİLYOS BÖLGESİ ÖNÜMÜZDEKİ YÜZYILIN ÖNEMLİ PROJELERİNDEN BİRİSİ OLACAK

Filyos bölgesi önümüzdeki yüzyılın önemli projelerinden birisi olacak. O bölge önemli bölgelerden birisi olacak. Bu günden su ihtiyacının giderilmesi için bölge belediyelerinin dahil olduğu su birliğini kurduk. Bunu daha önce paylaşmıştık. Yine imar kirliliğine sebep olmaması için ileride yeniden çarpık yapılaşma olmaması için çevre ve şehircilik bakanlığıyla yaptığımız görüşmeler sonucunda bölgenin tamamında imar çalışmasına başladılar. Bir taraftan şu anda liman bölgesinde ana bölümü bitti. En kısa sürede Sayın Cumhurbaşkanımızın gelişiyle birlikte açılışı yapılacak.

YATIRIMCILAR BÖLGEYLE İLGİLENMEYE BAŞLADI

Şu anda TPAO çalışmalarına başladı. O bölgede santralle ilgili çalışmaları devam ediyor. O bölgede tam netleşmemekle birlikte yatırımcılarımız hızlı bir şekilde o bölgeyle ilgilenmeye başladılar. Bu ülkemiz ve özellikle ilimizin kalkınması açısından önemli proje. Bu projeye bilimsel destek veren üniversitenin çalıştayının sonuç kitabını sizlerle paylaşmaktan büyük mutluluk duyduğumu ifade ediyorum. Bundan sonra da Filyos'u olumlu bir şekilde tanıtmaya hep beraber devam edeceğiz. Bunu olumlu bir şekilde tanıtırsak oraya yatırımcıyı çekebilirsek işsizlik problemi, alt yapı problemleri ve bir taraftan da hem ülkemizin hem de Zonguldak'ın ekonomisine katkı sağlayacak. El ele vererek daha iyi konuma getireceğiz."

Konuşmaların ardından toplantı Filyos Çalıştayı bildiri kitabının tanıtılmasıyla sona erdi.