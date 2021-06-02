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Haberler Yaşam Haberleri GAP Mardin’in 2 üzüm projesini onayladı
Giriş Tarihi: 2.6.2021 23:24

’in 2 üzüm projesini onayladı

Halit SOLHAN Halit SOLHAN
GAP Mardin’in 2 üzüm projesini onayladı

Tarım Orman ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan iki üzüm projesi tarafından kabul edilerek onaylandı.

Mardin il Müdürlüğü tarafından GAP bölge kalkınma idaresi Başkanlığına sunulan 'Üzüm de Telli Terbiye Sistemlerinin Yaygınlaştırılması' ve ' Üzüm Omcası Serada Güzelleşiyor' projeleri kabul edildi. İl Müdürü Menduh Dinler ile GAP idaresi başkanlığı arasında imzalanan protokol ile 2 Projenin toplam tutarının 2.300.000 TL olduğu açıklandı.

Mardin il müdürlüğünden yalpan açıklamada şu açıklamaya yer verildi: "İl Müdürlüğümüz tarafından hazırlanarak GAP bölge kalkınma idaresi Başkanlığına sunulan 'Üzüm de Telli Terbiye Sistemlerinin Yaygınlaştırılması' ve ' Üzüm Omcası Serada Güzelleşiyor' projeleri kabul edilmiş toplam bütçe tutarları 2.300.000 TL olan projelerimizin İlimiz tarımına hayırlı olmasını dileriz. İl Müdürümüz Menduh Dinler ve GAP idaresi başkanlığı arasında protokoller imzalanmıştır"

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GAP Mardin’in 2 üzüm projesini onayladı
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