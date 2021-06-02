GAP Mardin’in 2 üzüm projesini onayladı

Mardin il Müdürlüğü tarafından GAP bölge kalkınma idaresi Başkanlığına sunulan 'Üzüm de Telli Terbiye Sistemlerinin Yaygınlaştırılması' ve ' Üzüm Omcası Serada Güzelleşiyor' projeleri kabul edildi. İl Müdürü Menduh Dinler ile GAP idaresi başkanlığı arasında imzalanan protokol ile 2 Projenin toplam tutarının 2.300.000 TL olduğu açıklandı.



Mardin il müdürlüğünden yalpan açıklamada şu açıklamaya yer verildi: "İl Müdürlüğümüz tarafından hazırlanarak GAP bölge kalkınma idaresi Başkanlığına sunulan 'Üzüm de Telli Terbiye Sistemlerinin Yaygınlaştırılması' ve ' Üzüm Omcası Serada Güzelleşiyor' projeleri kabul edilmiş toplam bütçe tutarları 2.300.000 TL olan projelerimizin İlimiz tarımına hayırlı olmasını dileriz. İl Müdürümüz Menduh Dinler ve GAP idaresi başkanlığı arasında protokoller imzalanmıştır"