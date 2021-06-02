Gazeteci Mevlüt Işık, ölümünün 33.’ncü yılında da unutulmadı

Ölümünün 33'üncü yılında Cemiyetimiz üyesi Mevlüt Işık kabri başında anıldı. Dün, Işık için Cebeci Asri Mezarlığı'nda düzenlenen anma töreninde Işık'ın gazeteci oğlu İlkan, gelini meslektaşı Eda Işık, kızı Aybüke Işık, kardeşi 20. dönem milletvekili Metin Işık ve eşi Neşe Işık hazır bulundu. Gazeteciler Cemiyeti Başkan Vekili Savaş Kıratlı da Işık'ı ananlar arasında yer aldı

Işık'ın arkadaşı ve dostu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, yolladığı mesajla Mevlüt Işık'ı andı. Bilgin, yolladığı mesajda şunları ifade etti:

"Aradan geçen on yıllara rağmen, Gazeteciler Cemiyeti üyesi gazeteci Mevlüt Işık'ın, Türkiye Gazetesi Ankara Temsilcisi iken 1 Haziran 1988'de meydana gelen bir saldırı sonucu 40 yaşında yaşamını yitirmesi camiamızda üzüntü ile hatırlanmaktadır. Ölüm her yaşta erkendir... Mevlüt Işık gibi saygın ve örnek bir gazetecinin, hayatının en verimli çağında 40 yaşında şiddete maruz kalması ve hayatını kaybetmesi mesleğimizin ne kadar yıpratıcı ve risklerle dolu olduğunu sergiler niteliktedir. Tabii ki insanlar doğumla ölüm kapısı arasındaki yolculuğu nasıl yaptıklarıyla, nasıl geçirdikleri ile önemlidirler. Bu yolculuğun ne kadar uzun olduğu kadar nasıl yapıldığı da önemlidir. Mevlüt Işık örnek bir baba, eş ve gazeteci olarak saygınlığını hep korudu. Ebediyete göçünün 33'ünci yıl dönümünde, sevdiğimiz, saydığımız bir değerli arkadaşımızın, meslektaşımızın aziz hatırasını bugün bir kez daha yad ediyoruz. Ailesine, arkadaşlarına, meslektaşlarına bir kez daha baş sağlığı diliyoruz…

Hayatının en verimli çağında evlat kaybetmek, 40 yaşında genç bir babayı, kocayı kaybetmek zor. Ailesinin dinmeyen ıstırabını anlıyoruz ve bir kez daha şiddetle karşı karşıya gelen meslektaşlarımızla dayanışma içerisinde olduğumuzu ifade ediyoruz. İnşallah medyaya yönelik şiddet ve cezasızlık sona erer diyoruz. Mevlüt arkadaşımızın ruhu şad olsun..."