Gelin aracı sürücüsünü de soydular

Adana'da otoyolda otostop çekerek durdukları araçların sürücülerini cinsel ilişkiye girmek bahanesiyle kandırarak dolandırdığı ileri sürülen Cono aşiretine mensup gözaltına alınan 42 kişi adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan zanlılardan 14'ü kadın 20 kişinin tutuklandı. 1000 polisin katıldığı operasyonla gözaltına alınan conoların, bir gelin aracının sürücüsünü 5 bin 500 lira soydukları, yabacı uyruklu tır sürücüsündense 77 bin lira çaldıkları ortaya çıktı.

200 KİLOMETRELİK ALAN

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu (TAG) üzerinde otostop çekerek durdurdukları araçların sürücülerini dolandıran Cono aşireti üyelerine yönelik 20 kişi şikâyetçi oldu. Bunun üzerine sahil şehirlerini birbirine bağlayan otoyolu kapsayan 200 kilometrelik alan üzerinde sürücüleri "fuhuş bahanesiyle" durdurup gasp, hırsızlık ve dolandırıcılık yaptıkları ileri sürülen Cono aşiret üyelerine yönelik Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Mersin Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle ortak hareket eden Adana polisi, aşireti 8 ay boyunca teknik ve fiziki takip etmeye başladı.

YAŞI KÜÇÜK KIZ ÇOCUKLARI

Cono aşireti olarak bilinen aileye mensup Seda T., Tülay G., Seda D., Diyane Y., Dürdane Y., Melek A., Yeşim G., Bahar K., Gülveren Y., Dilara Y., İsnidal I., Sema G., Nurcan K. ve Bahar K., adındaki kadınalar Kartal Z., Azat Z., Sabret K., Deprem G., Hazar Y., ve Muzaffer Y. tarafından otoyola getirip bırakıldığı tespit edildi. Aralarında yaşı küçük kız çocuklarının da bulunduğu belirlenen kadınlar otoyol köprüsü üzerinden telefonla bildirilen araçları fuhuş yapma bahanesiyle otostop çekerek durdurup sürücülerine "Biz parasıyla fuhuş yapıyoruz 200 lira verirsen bu iş biter" diyerek teklifte bulunduğu iddia edildi.

ÖNCE SOYDULAR SONRA TEHDİT ETTİLER

Polis, araca binen kadının sürücüyü ilişkiye girme bahanesiyle tenha bir yere götürdüğünü bu yerde önceden bekleyen 10 ile 15 aşiret üyesi kadın tarafından şoför tehdit edilerek para ve değerli eşyalarının çalındığı belirledi. Kadınlar gasp ettikleri sürücüye "Bizi polise şikayet edersen, biz de küçük yaştaki kıza cinsel istismarda bulundu diye şikayetçi oluruz. Ya da telefonun aldık buradan eşini arayıp bizle fuhuş yaptı deriz aileni yıkarız" diye tehdit ettikleri ortaya çıktı. Bu yüzden 100 den fazla kişinin gasp edilmesine rağmen şikayet sayısının 20 olduğu öğrenildi.

PARMAK İZİ BIRAKMADILAR

Ayrıca 3 yıl önce yapılan operasyonda parmak izi bırakarak yakayı ele veren kadınlar bu sefer otomobil kollarına bezle tutarak iz bırakmamaya çalıştıkları ortaya çıktı. Şüpheli kadınların bir gelin aracı şoförünü fuhuş yapma bahanesiyle kandırarak 5 bin 500 lira dolandırdıkları tespit edildi. Kendilerini kovalayan bir sürücüyü taşladığı belirlenen aşiret üyesi kadınların yabancı uyruklu bir tır şoföründen 77 bin lira para gasp ettikleri ortaya çıktı. Zanlı kadınların gasp ve hırsızlık anları ise saniye saniye görüntülendi. 1000 polisle yapılan operasyon da gözaltına alınan 42 şüpheliden 14'ü kadın 20'si tutuklanırken, diğer zanlılar tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.