Gönüllere dokunan dönüşüm pazarı

İstanbul Üsküdar'da açtıkları "Artsın Eksilmesin Dönüşüm Pazarı" ile ilgili SABAH'a konuşan Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği (TOGEM-DER) Yönetim Kurulu Başkanı Saadet Gülbaran, "Bir sürü insan bizi arayıp 'Bakın burada şu kişi var yardımına koşar mısınız?' diyor. Hani suçluları arayıp polise ihbar ederiz ya insanlar da bizi arayıp 'Yardıma muhtaç kişilerin desteğine koşun' diyorlar" dedi.TOGEM-DER'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı Sıfır Atık Projesi'ne destek olmak ve toplumda sıfır atık bilincini yaygınlaştırmak için hayata geçirdiği pazar, önceki günkü açılışın ardından büyük ilgi görüyor. Bu yıl ikincisi açılan pazarla ilgili SABAH'a konuşan TOGEMDER Başkanı Saadet Gülbaran, "16 yıl önce kurulan derneğimiz aracılığıyla 20 bin öğrenciye burs verip, yardım sağladık. Meslek sahibi olunca gelip derneğin yeni bağışçıları oluyorlar. Nesilden nesile yardım aktarılıyor" diye konuştu.Gülbaran, "Tüm Türkiye'ye 'Sizin kullanmadıklarınız bir başkası için umut olsun' çağrısı yaptık. 81 ilden 20 binin üzerinde ürün topladık. Bu ürünlerin satışından elde edeceğimiz geliri işgal altında bulunan Doğu Kudüs'teki çocukların savaş yaralarını sarmak için kullanacağız. Bu emanet, hayırseverlerimizin bize emanetleridir. Bu emanetleri en doğru şekilde yerine ulaştırmak da bizim boynumuzun borcudur. Biz küçücük bir kar tanesiydik ve şu an bir kocaman bir kartopuna dönüştük" ifadelerini kullandı.