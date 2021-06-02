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Giriş Tarihi: 2.6.2021 21:26

’ye Haziran ayında kar yağdı

İHA
Gümüşhane’ye Haziran ayında kar yağdı

’nin ilçesi sınırlarındaki ve yüksek kesimlere Haziran ayında kar yağdı

Söğüteli köyü sınırlarında yer alan ve denizden 2 bin 350 metre yükseklikteki Kazıkbeli Yaylası ve civarındaki zirveler öğlen gerçekleşen dolu yağışının havayı soğutmasının ardından akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Yaz aylarında onbinlerce insanın akın ettiği, çevresindeki onlarca oba ve yaylanın merkezi konumunda bulunmasının yanında Türkiye'nin en bilinir yaylaları arasında yer alan Kazıkbeli yaylasına Haziran ayının ikinci gününde kar yağması şaşkınlıkla karşılandı. Yağışın ardından yayla ve etrafı beyaz örtüyle kaplanırken yağış beraberinde soğuk havayı da getirdi.

Söğüteli köyü muhtarı Mustafa Keskin yağışın ardından çektiği fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaşarak, "Haziran ayında kar yağdığını yakın zamanda görmedik" ifadelerini kullandı.
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Gümüşhane’ye Haziran ayında kar yağdı
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